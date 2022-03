Paris, 31. März 2022 (ots/PRNewswire) -Der ausgewiesene Bruttoumsatz für das Gesamtjahr liegt mit 3,3 Milliarden Euro um 15,1 %(1) über dem VorjahreswertBereinigtes EBITA für das Gesamtjahr: 119,2 Millionen Euro, 10,0 %(1) mehr als im VorjahrBereinigter Jahresüberschuss 72,6 Millionen Euro, 85,1 % mehr als im Vorjahr- Erfolgreiche Umsetzung der beim Börsengang dargelegten Strategie- Umsatz- und Ertragswachstum für 2021 erreicht und Ausblick für 2022 angehoben- Starke Positionierung, um die Wachstumschancen auf dem Cybersicherheitsmarkt zu nutzen- Vorgeschlagene Dividende: 0,20 € pro Aktie, zahlbar in bar(1) Einschließlich Veracomp im Jahr 2020. Veracomp wurde am 30. Dezember 2020 erworben, aber zu Vergleichszwecken so betrachtet, als ob sie am 1. Januar 2020 erworben worden wäre.Exclusive Networks (Euronext Paris: EXN) gab heute seine Finanzergebnisse für das am 31. Dezember 2021 abgeschlossene Geschäftsjahr bekannt, deren Veröffentlichung vom Verwaltungsrat am 29. März 2022 genehmigt wurde.Jesper Trolle, Chief Executive Officer, kommentierte: "Wir freuen uns, starke Ergebnisse für 2021 vorzulegen und die Strategie umzusetzen, die wir zum Zeitpunkt unseres Börsengangs vorgestellt haben. Wir haben unsere Wachstums- und Rentabilitätsziele erreicht, unsere operative Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt und die Herausforderungen des Marktes erfolgreich gemeistert. Unsere einzigartige Positionierung im Zentrum des Ökosystems und die überzeugende Nachfrage nach Cybersicherheitslösungen haben zu dieser starken Leistung im Jahr 2021 geführt und stärken unser Vertrauen in unsere Strategie und unsere Zukunftsaussichten. Wir haben viele spannende Wachstumschancen und werden weiterhin unsere starke Marktposition und die weltweite Nachfrage nach Cybersicherheit nutzen.Der Markt für Cybersicherheit ist heute wichtiger denn je, da das Umfeld immer komplexer wird. Neue Gesetze, Telearbeit, geopolitische Faktoren und die zunehmende Nutzung der Cloud tragen zu einer Beschleunigung des Wachstums des Cybersicherheitsmarktes bei. Exclusive Networks ist einzigartig positioniert, um vom strukturellen Wachstum des Marktes zu profitieren, da es der Hauptakteur im Zentrum des stark fragmentierten und zunehmend komplexen Cybersicherheitsökosystems ist.GJ 2021 FINANZERGEBNISSE DER GRUPPEDer Bruttoumsatz belief sich auf 3,3 Milliarden Euro, ein Anstieg um 29,5 % im Vergleich zum Vorjahr auf berichteter Basis und um 15,1 % einschließlich Veracomp in 2020. Dieses Wachstum ist zu 73 % auf bestehende Anbieter, zu 13 % auf die Erweiterung der Anbieter und zu 15 % auf Übernahmen zurückzuführen. Auf der Seite der Wiederverkäufer konnten wir eine starke Nachfrage aus dem Unternehmensmarkt feststellen. Geografisch gesehen haben wir im Rahmen unserer Strategie in allen drei Regionen Wachstum erzielt.Die im Konzernabschluss ausgewiesenen Umsatzerlöse berücksichtigen die Verbuchung der Verkäufe von Support und Wartung auf Nettomargenbasis gemäß IFRS, da wir nicht der Hauptschuldner für diese Lösungen sind. Die Umsatzerlöse stiegen im Einklang mit dem Bruttoumsatz.Die Nettomarge erreichte 2021 320 Millionen Euro, was einem Anstieg von 9,2 % gegenüber 2020 entspricht (einschließlich Veracomp). Die Nettomarge in Prozent des Bruttoumsatzes betrug 9,6 %. Dies zeigt sich in der Ausdehnung der Adj. EBITA-Marge, die auf 37,3 % stieg. Exclusive Networks bewertet weiterhin jedes neue Geschäft auf der Grundlage seines marginalen Adj. EBITA-Beitrag.Das bereinigte EBITA belief sich auf 119,2 Millionen Euro, ein Plus von 10,0 % gegenüber dem Vorjahr einschließlich Veracomp in 2020 und ein Plus von 25,3 % auf berichteter Basis.Der bereinigte Nettogewinn belief sich auf 72,6 Millionen Euro, ein Anstieg um 85,1 % im Vergleich zum Vorjahr auf berichteter Basis.LEISTUNG NACH SEGMENTEN IM GJ 2021EMEA: Bruttoumsatz von 2.579,5 Mio. €, ein Plus von 14,5 % gegenüber 2020 (einschließlich Veracomp, als ob sie seit Januar 2020 erworben wurde).APAC: Der Bruttoumsatz erreichte 394,3 Millionen Euro, ein Plus von 8,7 % gegenüber 2020.AMERIKA: Der Bruttoumsatz belief sich auf 346,7 Millionen Euro, ein Plus von 28,6 % gegenüber 2020. In Kombination mit einer bereits skalierten lokalen Plattform profitierte die Region von der vollen Umsetzung ihrer operativen Hebelwirkung und erreichte ein bereinigtes EBITA von 8,5 Millionen Euro mit einem Rekordwachstum von +56,3 %.UNTERNEHMEN: Der Betriebsaufwand des Unternehmens spiegelt die Investitionen wider, die getätigt werden, um die langfristige Strategie der Gruppe zu strukturieren, Initiativen zur Unterstützung und Strukturierung von Ländern und regionalen Entwicklungen zu konzipieren und zu starten sowie die Leistung der Gruppe zu konsolidieren und zu überwachen.2022 AUSBLICK2021 2022Bruttoumsatz (inkl. M&A) 3.320 Mio. € Über 3.800 Mio. €Netto-Marge 319,9 Mio. € 362 Millionen € - 368Millionen €Adj. EBITA % der Nettomarge 119,2 Mio. € 37,3 % 133 Millionen € - 138Millionen €Operativer FCF vor Steuern 56,5 Mio. € 80 % der Adj. EBITDADIE VOLLSTÄNDIGE PRESSEMITTEILUNG IST HIER ABRUFBAR:https://www.exclusive-networks-ir.com/files/IPO/EXN_FY2021_PR_VF_EN.pdf