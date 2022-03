Bekanntlich belebt Konkurrenz das Geschäft und gerade in Zeiten, in denen Grafikkarten gerne mal den Preis eines gebrauchten Kleinwagens erreichen können, warten viele sehnsüchtig darauf, dass Intel in diesem Segment seinen Einstand feiern wird. Genau das ist nach etlichen Verzögerungen nun geschehen, allerdings in einem sehr überschaubaren Rahmen.Vorgestellt hat Intel (US4581401001) am Mittwoch zunächst lediglich mobile Lösungen seiner Arc-Chips, und von denen kommen in nächster Zeit auch nur die kleineren Modelle in den Handel. Die ...

