Die Energiekontor AG (ISIN DE0005313506) hat im Geschäftsjahr 2021 das beste Ergebnis in der über 30-jährigen Firmengeschichte erzielt. Der heute veröffentlichte Geschäftsbericht 2021 von Energiekontor weist als Ergebnis der erfolgreichen operativen Geschäftsentwicklung Umsatzerlöse in Höhe von rund 156,5 Mio. Euro (2020: 146,6 Mio. Euro) und eine Gesamtleistung von rund 266,3 Mio. Euro (2020: 165,1 Mio. Euro) aus. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT) konnte gegenüber dem Vorjahr in der Folge um mehr als 13 Mio. Euro auf rund 44,9 Mio. Euro (2020: 31,2 Mio. Euro) gesteigert werden ...

