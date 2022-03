HÖREN: https://boersenradio.at/page/podcast/2802 Team drajc, das sind die Börse Social Network Eigentümer Christian Drastil und Josef Chladek, spricht Wiener Börse Plausch #108 zum Ultimo über die virtuelle RBI-HV, News von Andritz, Varta, FACC, Research zu RHI Magnesita, Erste Group, Käufe bei Mayr-Melnhof und Punkiges von Paul Severin. Erwähnt werden: FACC-CEO Robert Machtlinger im Börsenradio-Interview: https://boersenradio.at/page/brn/40283/ "The Tiger Strings" von Paul Severin / Erste Asset Management mit "Stop the fight" ganz aktuell zum Ukraine- und Weltfriedenthema: Der Zusatz (Radio Edit) zeigt an, dass es wohl auch noch eine Extended Version gibt. Danke für die ...

