Microsoft hat sich in den vergangenen Jahren als wachstumsstarker Renditebringer für Investoren bewährt. Die Aktie befindet sich im langfristigen Aufwärtstrend und hat sich in den letzten zehn Jahren verzwölffacht. Angesichts der operativen Stärke ist der aktuelle Rücksetzer daher eine weitere Kaufchance.Bemerkenswert ist, dass der Softwareanbieter in den vergangenen fünf Geschäftsjahren im Schnitt 16 Prozent gewachsen ist und laut den Prognosen auch im aktuellen Fiskaljahr, das zum 30. Juni endet, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...