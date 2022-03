Am Mittwoch wurde bekannt, dass der deutsche Reisedienstleister TUI 700 Millionen Euro seiner Kreditschulden zurückgezahlt hatte. Dennoch hat der Konzern weiterhin hohe Schulden. Jetzt gab Konzernchef Fritz Joussen bekannt, wie die offenen Kredite weiter getilgt werden sollen. Mit Bernstein gab außerdem ein Analyst seine Einschätzung ab.Joussen gibt im Gespräch mit der Börsen-Zeitung als Ziel der TUI an, in zwei bis drei Jahren geringere Schulden als das dreifache EBITDA zu haben. Dafür müssten ...

