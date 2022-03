Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Felix Haugg von GBC hat die Bitcoin Group SE den Umsatz im Geschäftsjahr 2021 (per 31.12.) auf Basis vorläufiger Zahlen um 56,6 Prozent auf 23,5 Mio. Euro gesteigert. In der Folge bestätigen die Analysten Kursziel und Votum.

Nach Analystenaussage habe das EBITDA um 85,7 Prozent auf 19,5 Mio. Euro (GJ 2021: 10,5 Mio. Euro) zugelegt. Dies sei nach Meinung der Analysten auf die sehr gute Geschäftsentwicklung mit den Handelsaktivitäten auf bitcoin.de und auf den Kryptohandelsplatz der futurm bank AG zurückzuführen. In der Folge habe das Unternehmen die GBC-Prognosen trotz der volatilen Krypto-Kurse nahezu getroffen. Gemäß Unternehmensangaben sei die Bilanzsumme aufgrund des deutlichen Anstiegs des Kryptowährungsbestands um mehr als das doppelte auf 223,4 Mio. Euro zum 31.12.2021 gestiegen. Parallel hierzu habe die Liquidität auf 20,3 Mio. Euro zugelegt. Die Eigenkapitalquote sei mit 72,5 Prozent auf Vorjahresniveau (31.12.2020: 73 Prozent) geblieben. Der Geschäftsbericht solle im April 2022 veröffentlicht werden. Auf Basis dessen werde das Analystenteam Prognosen und Bewertung im Rahmen einer Researchstudie (Anno) anpassen. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 120,00 Euro und erneuern das Rating "Kaufen".



