Unterföhring (ots) -Filmfans in aller Welt sind erschüttert: Hollywood-Star Bruce Willis verkündete am Mittwochabend aufgrund einer schweren Erkrankung sein frühes Karriereende. Aus diesem Anlass ändert ProSieben kurzfristig am Freitag sein Programm.ProSieben feiert Film-Legende Bruce Willis mit drei seiner besten Filme in der Prime Time: 20:15 Uhr zeigt ProSieben die Action-Komödie "R.E.D.". Danach gibt es "Pulp Fiction" und "Unbreakable".Florian Keller, als US-Fiction-Chef für die Blockbuster auf ProSieben und in SAT.1 verantwortlich: "Bruce Willis ist eine Legende, eine wahre Kino-Ikone, die 40 Jahre lang wie ein Magnet mich und die Zuschauer:innen ins Kino gezogen hat. ProSieben feiert den Hollywood-Star mit drei ikonischen Filmen aus seiner langen Karriere. Ich weiß, dass es gerade vielen so geht wie mir: Ich werde es sehr vermissen, neue Filme mit ihm zu entdecken."Der Bruce-Willis-Abend am Freitag, 1. April 2022, auf ProSieben:20:15 Uhr: "R.E.D. - Älter, Härter, Besser"ca. 22:30 Uhr: "Pulp Fiction"ca. 01:35 Uhr: "Unbreakable - Unzerbrechlich"ca. 03:40 Uhr: "Last Man Standing"