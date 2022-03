Laut Verhandlungsführer David Arachamija hat die ukrainische Seite bei den jüngsten Gesprächen in der Türkei erneut ein Treffen der beiden Präsidenten vorgeschlagen.Kiew - Der ukrainische Verhandlungsführer David Arachamija hat weitere Gespräche mit der russischen Delegation für den 1. April im Online-Format angekündigt. Bei den jüngsten Gesprächen in der Türkei habe die ukrainische Seite erneut ein Treffen der beiden Präsidenten vorgeschlagen, teilte Arachamija am Mittwoch per Telegram mit. Die russische Delegation habe geantwortet, dazu sei ein abgestimmter...

Den vollständigen Artikel lesen ...