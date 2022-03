NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hennes & Mauritz auf "Outperform" mit einem Kursziel von zunächst 200 schwedischen Kronen belassen. Die Schweden hätten im ersten Geschäftsquartal schwächer abgeschnitten als gedacht, schrieb Analyst Richard Chamberlain am Donnerstag in einer ersten Reaktion./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2022 / 02:32 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2022 / 02:36 / EST

SE0000106270