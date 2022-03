Wegen des Corona-Lockdowns in Shanghai kann Volkswagen in seinem Werk im Vorort Anting vorerst nur Teile der Produktion aufrechterhalten. Wie eine VW-Sprecherin am Donnerstag mitteilte, folgt der Konzern damit behördlichen Vorgaben. Die Aktie von Volkswagen notiert nahezu unverändert bei 159,24 Euro.Eingesetzt würden nur Mitarbeiter, die sich freiwillig gemeldet hätten und auf dem Werksgelände in einem "geschlossenen Kreislauf" isoliert wohnten. Dafür gebe es Lohnzuschläge. VW sorge für hohe hygienische ...

