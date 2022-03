Am Freitag wird die Nasa einen letzten Test ihrer SLS-Rakete durchführen. Detaillierte Informationen zur Generalprobe wird es allerdings nicht geben. Die Nasa hat zu der Geheimhaltung Stellung bezogen. Es ist fast zwei Wochen her, dass die Riesenrakete Space Launch System (SLS) zur Startrampe 39B im Kennedy Space Center in Florida rollte. Dank eines Nasa-Livestreams konnten Fans die Rakete zu diesem Anlass das erste Mal in voller Größe sehen. Alles, was für einen Start der 322 Fuß hohen Rakete noch fehlt, ist eine erfolgreiche Generalprobe. Dabei wird Treibstoff in die Tanks der Trägerrakete ...

