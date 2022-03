Bonn (ots) -



"Die Bundeswehr wird nicht aufgerüstet, sie wird zu einer einsatzbereiten Armee gemacht", erklärt der ehemalige NATO-General Egon Ramms mit Blick auf die Ankündigung Bundeskanzlers Olaf Scholz, die Bundeswehr mit einem Sondervermögen von 100 Milliarden Euro auszustatten. Denn im Ernstfall sei die Bundeswehr derzeit nicht in der Lage, Deutschland zu verteidigen, so Ramms.



In der Sendung "phoenix persönlich" spricht Inga Kühn mit General a.D. Egon Ramms über die aktuelle Entwicklung im Krieg Russlands gegen die Ukraine und über die Frage, was die Bundeswehr braucht, um einsatzfähig zu sein.



