Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Gesundheit ist nicht zuletzt seit Corona auch an den Börsen ein großes Thema. Den Takt geben wie so oft US-Firmen vor. Michael Proffe setzt mit United Health und Thermo Fisher auf zwei Werte, die schon seit etlichen Jahren Rendite bringen. Geht es nach dem Trendfolger, dürfte sich in der Zukunft daran wenig ändern. Gerade United Health hat erst in dieser Woche mit einer Milliardenübernahme auf sich aufmerksam gemacht und rüstet sich damit weiter für kommende Herausforderungen. Wieviel Potenzial Proffe bei United Health und Thermo Fisher sieht, erfahren Sie im folgenden Interview.