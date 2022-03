Der japanische Apple-Zulieferer meldet Probleme in der Lieferkette. Apple prüft derweil neue Bezugsquellen für Speicherchips in China. Grund zur Sorge? Die Bank of America hat eine Antwort parat.

Anlässlich einer Produktionsstörung beim wichtigen japanischen Partners Kioxia prüft Apple neue Bezugsquellen für die Speicherchips, die in iPhones verbaut werden. Auch China könnte dabei erstmals eine Option sein, wie Bloomberg berichtet.

Kioxia Holdings ist ein Hauptlieferant von Speicherchips für Apple. Im vergangenen Monat meldete das Unternehmen Kontaminationen in zwei seiner Produktionsstätten. Diese würde nach Angaben des Unternehmens zu einer reduzierten iPhone-Produktion führen.

Apple erwägt nun laut Bloomberg die Liste von Zulieferern, zu der bereits Micron Technology Inc. und Samsung Electronics Co. gehören, zu erweitern. Dafür teste Apple nun Muster des chinesischen Halbleiterunternehmens Yangtze.

Obwohl Nikkei Asia meldete, dass Apple plane, im nächsten Quartal etwa 20 Prozent weniger iPhone SEs zu produzieren, geben sich Analysten der Bank of America weiterhin optimistisch.

"Während diese Artikel einige Investoren dazu verleiten könnten, ein Risiko für die Nachfrage zu sehen, glauben wir, dass die Nachfrage nach iPhones weiterhin stark ist, basierend auf unserer Analyse der iPhone Inzahlungnahmepreise", so die Analysten in einer Notiz.

Der BoA-Analyst Wamsi Mohan prognostiziert ein Kursziel von 215 Dollar, etwa 193 Euro. Aktuell notiert die Apple-Aktie bei circa 160 Euro. Auch laut Mohan würde die starke Nachfrage nach iPhones nicht abbrechen.

Maria Windisch, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: US0378331005