Der Vizepräsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Luis de Guindos, sagte am Donnerstag, dass die Inflation im Euroraum in den nächsten Monaten voraussichtlich weiter steigen wird, wie Reuters berichtet. In diesem Zusammenhang "ist es auch plausibel, dass die mittelfristige Inflation nicht zu dem vor der Pandemie unter dem Zielwert liegenden Gleichgewicht ...

