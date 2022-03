Der Aktienmarktcrash im März 2020 fiel deutlich aus. Doch im März 2022 drückt der Krieg in der Ukraine die Kurse. Und die Stimmung in der Wirtschaft ist am Boden. Dazu - 7 Prozent Inflation fressen die Ersparnisse auf. Der Weg führt auch in der aktuellen Lage über Aktien. Das machen wir in unseren Musterdepots vor, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...