AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.35 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.592,25 -0,1% -3,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.085,50 +0,1% -7,6% Euro-Stoxx-50 3.935,28 -0,6% -8,5% Stoxx-50 3.738,82 -0,1% -2,1% DAX 14.546,08 -0,4% -8,4% FTSE 7.562,54 -0,2% +2,6% CAC 6.701,66 -0,6% -6,3% Nikkei-225 27.821,43 -0,7% -3,4% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 158,36 +1,20 Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. 0,57 -0,07 +0,75 US-Rendite 10 J. 2,32 -0,04 +0,81

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 101,96 107,82 -5,4% -5,86 +37,9% Brent/ICE 107,00 113,45 -5,7% -6,45 +38,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.930,68 1.932,83 -0,1% -2,15 +5,5% Silber (Spot) 24,84 24,87 -0,1% -0,03 +6,5% Platin (Spot) 993,78 994,85 -0,1% -1,07 +2,4% Kupfer-Future 4,75 4,75 -0,1% -0,00 +6,7%

Die Ölpreise kommen deutlicher zurück nach Berichten, wonach die USA ihre Ölreserven freigaben wollen. Ansonsten warten die Akteure gespannt auf das Ergebnis der Opec+-Konferenz am Donnerstag.

AUSBLICK AKTIEN USA

Behauptet bis etwas fester dürften die US-Börsen am Donnerstag in den Handel starten. Etwas Unterstützung kommt vom deutlich nachgebenden Ölpreis. Auf der anderen Seite bremst aber der unvermindert andauernde Ukraine-Krieg. Die von der russischen Seite bei den Verhandlungen am Dienstag signalisierte Bereitschaft zu Zugeständnissen hat sich bislang als reines Lippenbekenntnis erwiesen.

Die Ölpreise fallen derweil um gut 5 Prozent, was Inflationsängste lindert. Aus Marktsicht lasse damit auch der Druck auf die Notenbanken nach, die Zinsen aggressiv zu erhöhen, merkt Investmentmanager James Athey von Abrdn dazu an. Berichten zufolge will US-Präsident Joe Biden in Kürze die Freigabe von bis zu 1 Million Barrel Öl pro Tag aus den strategischen Reserven der USA anordnen. Die Akteure am Ölmarkt blicken allerdings auch gespannt auf die Opec+-Konferenz am Donnerstag.

Daneben muss der Markt einige Konjunkturdaten verarbeiten. Veröffentlicht werden Daten zu den persönlichen Einkommen und Ausgaben aus dem Februar, die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche und der März-Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago.

Unter den Einzelwerten an der Börse geben AMD vorbörslich um 1,9 Prozent auf 117,02 Dollar nach. Barclays hat die Titel auf "Equalweight" von "Overweight" abgestuft und das Kursziel auf 115 von 148 Dollar gesenkt. Novavax steigen um 2,5 Prozent. Der Pharmahersteller hat bei der EU beantragt, die Zulassung seines Covid-19-Impfstoffs auf Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren auszudehnen. Ein überraschend schwaches Ergebnis und ein enttäuschender Ausblick drücken den Kurs des Softwareunternehmens Uipath um 14,7 Prozent. Auch bei Expensify (-14,4%) enttäuschte der Ausblick und überschattet damit den über den Erwartungen liegenden Umsatz.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

23:05 CA/Blackberry Ltd, Ergebnis 4Q, Waterloo

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Februar Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +2,1% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 195.000 zuvor: 187.000 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago März PROGNOSE: 57,0 zuvor: 56,3

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas leichter - Die Anleger sind weiter auf Richtungssuche. Die kräftig fallenden Ölpreise verbessern die Stimmung. Für Zurückhaltung sorgt die grassierende Inflation nach den viel höher als erwartet ausgefallenen Preisdaten aus Deutschland am Vortag. Mit Erleichterung wird die Ankündigung Russlands am Vorabend aufgenommen, weiter Zahlungen in Euro für seine Gaslieferungen zu akzeptieren, wie der russische Präsident Wladimir Putin Bundeskanzler Olaf Scholz sagte. Der Öl- und Gas-Sektor verliert 0,9 Prozent. Kräftig unter Druck mit 10 Prozent Minus stehen H&M. Die Modekette leidet unter Kostenanstieg und geschlossenen Läden in Russland und Belarus. Der Nettogewinn fiel daher im ersten Quartal unter Erwartung aus. Auch die Aktien des spanischen Konkurrenten Inditex geben um 2,4 Prozent nach. Der Einzelhandelssektor ist dadurch mit 2,5 Prozent Minus das Schlusslicht in Europa. Im DAX legen Deutsche Bank um 1,7 Prozent zu, nachdem Goldman Sachs laut Händlern eine Kaufempfehlung ausgesprochen hat. Auf Unternehmensseite stehen weiter Nebenwerte mit ihren finalen Jahreszahlen und neuen Ausblicken im Fokus. Die Zahlen von Varta liegen im Großen und Ganzen im Rahmen, die Aktien geben um 1 Prozent nach. Bei Cewe (-4,4%)wird der Ausblick negativ aufgenommen. SMA Solar geben im Sog der fallenden Ölpreise um 1 Prozent nach.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:12 Uhr Mi, 17:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1099 -0,5% 1,1169 1,1159 -2,4% EUR/JPY 135,10 -0,7% 135,99 136,11 +3,2% EUR/CHF 1,0263 -0,4% 1,0314 1,0299 -1,1% EUR/GBP 0,8450 -0,5% 0,8504 0,8478 +0,6% USD/JPY 121,71 -0,1% 121,75 121,98 +5,7% GBP/USD 1,3134 -0,0% 1,3133 1,3164 -2,9% USD/CNH (Offshore) 6,3512 -0,1% 6,3574 6,3587 -0,1% Bitcoin BTC/USD 47.194,75 +0,5% 47.065,36 47.020,40 +2,1%

Schwindende Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Kriegs in der Ukraine verschaffen dem Dollar etwas Zulauf. Der Dollarindex legt um 0,4 Prozent zu. Der Euro fällt auf rund 1,11 Dollar zurück. Im Tageshoch hatte die Gemeinschaftswährung 1,1185 Dollar gekostet.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die ostasiatischen Aktienmärkte haben am Donnerstag fast durchweg leichter tendiert, nachdem im Späthandel Verkaufsneigung die Oberhand gewann. Bremsend wirkte neben schwächeren Vorgaben der Ukraine-Krieg mit seinen negativen Folgen für die Weltwirtschaft, zumal die angeblichen jüngsten Fortschritte bei den Friedensgesprächen zunehmend skeptisch gesehen werden angesichts fortgesetzter russischer Angriffe. Etwas Unterstützung kam von deutlich fallenden Ölpreisen. In China sind die Einkaufsmanagerindizes für März in den Kontraktion anzeigenden Bereich gesunken. Dies war so auch schon erwartet worden angesichts der strengen Lockdown-Politik Pekings zur Eindämmung immer wieder auftretender Corona-Infektionswellen. In Hongkong lasteten dagegen erneut Befürchtungen, dass chinesische Aktien von den Kurszetteln an den US-Börsen verschwinden könnten wegen der Probleme bei der Erfüllung der Rechnungslegungsvorschriften. Der Subindex der Technologieaktien lag zuletzt 1,3 Prozent zurück. Unter den Einzelwerten legten in Schanghai China Vanke um 0,9 Prozent zu, obwohl das Immobilienunternehmen einen Rückgang des Nettogewinns im vergangenen Jahr auswies. Ganfeng Lithium reagierten in Shenzhen mit einem Minus von 3 Prozent auf den Geschäftsausweis. In Seoul machten Samsung SDI einen Satz um 6,2 Prozent nach oben. Für Kursfantasie sorgte, dass das Unternehmen sein Geschäft mit Batterien für Elektroantriebe in den USA ausweitet.

CREDIT

Seitwärts auf dem etwas entspannteren Niveau zeigen sich am Donnerstag die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt. Angesichts der Russland-Ukraine-Gespräche und der Aussicht auf einen störungsfreien Verlauf der russischen Gaslieferungen nach Europa seien die Risikofaktoren auf dem aktuellen Level eingepreist, heißt es. Dazu ignoriert die EZB weiter die hohe Inflation: Die Analysten der Unicredit gehen davon aus, dass sie das derzeitige Tempo der Käufe von Unternehmensanleihen auch im April fortsetzt. Das stütze die Anleihekurse.

Bei Generali Investments weist man zudem darauf hin, dass die Credit Spreads ohnehin stark von der vorhergehenden Risikoaversion getroffen worden seien. Zusammen mit dem Anstieg der risikofreien Zinssätze biete der Euro-Kreditmarkt nun generöse Aufschläge gegenüber einem limitierten Risiko, vor allem im Investment-Grade-Bereich. Diese erschienen überproportional im Vergleich zu anderen Risikomaßstäben, wie beispielsweise Länder-Spreads Deutschland-Portugal.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BAYER

investiert in ihre globale Pharma-Produktion. Wie der DAX-Konzern mitteilte, soll das Produktionsnetzwerk in den kommenden drei Jahren durch Investitionen von rund 2 Milliarden Euro in die Produktions- und Lieferkettenkapazitäten gestärkt werden. Das Geld soll laut Mitteilung in "neue Technologien, Automatisierung und Digitalisierung" fließen.

BERTELSMANN

Für Chef Thomas Rabe ist ein Zusammenschluss von RTL mit Prosiebensat1 nicht endgültig vom Tisch. Allerdings hat die RTL Group derzeit andere Prioritäten. "Ich habe mehrfach gesagt, dass Prosieben aktuell nicht auf der Agenda steht", sagte Rabe.

BERTELSMANN

hat im vergangenen Jahr von einer Erholung der Werbemärkte und einem deutlichen Ergebnisanstieg seiner Buchverlags- und Dienstleistungsgeschäfte profitiert. Für 2022 stellt die Bertelsmann SE & Co KGaA nach einem guten Start ins Jahr weiteres Wachstum in Aussicht.

BIKE24

rechnet dieses Jahr wegen Ausgaben für den Ausbau des Geschäfts mit einer geringeren Profitabilität. Die bereinigte EBITDA-Marge dürfte auf 9 bis 10 Prozent von 12,2 Prozent 2021 sinken, kündigte das Unternehmen bei Vorlage ausführlicher Geschäftszahlen für das abgelaufene Jahr an. Der Umsatz der Bike24 Holding AG soll 2022 um 10 bis 17 Prozent steigen, nach einem Plus von knapp 26 Prozent im Vorjahr.

CEWE

hat 2021 unter dem Strich etwas weniger verdient. Das Ergebnis nach Steuern sank um 5,8 Prozent auf 48,9 Millionen Euro bzw. je Aktie unverwässert auf 6,77 (7,20) Euro.

CHERRY AG

rechnet im laufenden Jahr bei etwas höheren Umsätzen mit einer nachlassenden Profitabilität. Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges gebe es eine hohe Unsicherheit, so der im vergangenen Jahr an die Börse gegangene Hersteller von Computer-Mäusen und mechanischen Tastaturen. Der Umsatz soll 2022 auf rund 170 bis 190 Millionen Euro steigen, während die bereinigte EBITDA-Marge zwischen 23 bis 26 Prozent liegen sollte.

DEUTSCHE BAHN

will nach einem milliardenschweren operativen Verlust im abgelaufenen Jahr in diesem Jahr wieder operativ einen Gewinn erzielen. Der Umsatz soll auf mehr als 48 Milliarden Euro zulegen. Wie der Berliner Bahnkonzern mitteilte, ist die Prognose unter anderem aufgrund der noch nicht absehbaren Auswirkungen des Ukraine-Kriegs mit großen Unsicherheiten behaftet.

DEUTSCHE WOHNEN

hat 2021 im letzten Jahr als eigenständiges Unternehmen unter dem Strich deutlich weniger verdient. Gründe sind unter anderem höhere Firmenwertabschreibungen und Zeitwertanpassungen, geringere Verkaufsaktivität sowie transaktionsbedingte Einmalaufwendungen im Zusammenhang mit dem Zusammenschluss mit der Vonovia SE.

ENBW

will den Anteil von Flüssiggas (Liquefied Natural Gas = LNG) in seinem Energie-Portfolio deutlich erhöhen. Hierzu hat der Konzern eine Vereinbarung (MoU) mit dem Hanseatic Energy Hub in Stade unterzeichnet. EnBW plant laut Mitteilung, zunächst mindestens drei Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr (bcma) über das LNG-Terminal in Stade zu beziehen.

FRAPORT

verkauft ihren Anteil am Flughafen in Xi'an. Dazu hat der Flughafenbetreiber eine Einigung zum Verkauf seines Anteils an der Xi'an Xianyang International Airport Co Ltd unterzeichnet, wie der Frankfurter Konzern mitteilte. Im Rahmen dieser verkauft Fraport die gesamten Gesellschaftsanteile von 24,5 Prozent zu einem Preis von 1,11 Milliarden Yuan oder umgerechnet knapp 160 Millionen Euro an die Chang'an Huitong Co Ltd.

FRESENIUS

Die Infusionstochter Kabi verstärkt sich durch Zukäufe in den Bereichen Biopharmazie und Medizintechnik. Dies soll mit Hilfe des Erwerbs einer Mehrheitsbeteiligung an der spanischen mAbxience Holding S.L. sowie die Übernahme des US-Unternehmens Ivenix Inc geschehen. Durch mAbxience will Fresenius stärker am wachsenden Markt für Biosimilars partizipieren, die Transaktion ergänze Kabis Biologika-Pipeline und Produktionskapazitäten. Durch Ivenix soll das Angebot in der Infusionstherapie um eine "Produkt-Plattform der nächsten Generation" ausgebaut werden, vor allem in den USA.

HENKEL

will mit Hilfe von BASF in den kommenden Jahren bei der Produktion von Wasch-/Reinigungsmitteln und Beauty-Care-Produkten sukzessive fossile Rohstoffe durch erneuerbare Rohstoffe ersetzen. Wie beide Unternehmen mitteilten, haben sie eine vierjährige Kooperation vereinbart, um mit Hilfe des sogenannten Biomassenbilanz-Verfahrens von BASF bei Henkel pro Jahr in rund 110.000 Tonnen Inhaltsstoffen die fossilen Rohstoffe durch nachwachsende Rohstoffe zu ersetzen.

HOMETOGO

hat vergangenes Jahr den Umsatz erhöht, gleichzeitig aber auch einen erheblich gestiegenen operativen Gewinn verzeichnet. Für das neue Jahr rechnet das Unternehmen mit einem weiteren Anstieg des Verlustes. Wie die Hometogo SE mitteilte, soll der Umsatz 2022 um 27 bis 32 Prozent auf 120 Millionen bis 125 Millionen Euro steigen.

Home24 weitet Nettoverlust aus - sieht deutlich langsameres Wachstum

Home24 rechnet im laufenden Jahr aufgrund der Marktunsicherheiten mit deutlich langsameren Wachstumraten, hofft aber mit Hilfe des übernommenen Wohnaccessoire-Händlers Butlers das Geschäft weniger schwankungsabhängig zu machen. Die operativen Gewinnmargen will der Berliner Online-Möbelhändler stabilisieren. Im abgelaufenen Jahr weitete Home24 unter dem Strich den Verlust aus.

JUNGHEINRICH

beteiligt auch seine Aktionäre an der guten Geschäftsentwicklung 2021. Wie der Flurförderzeug- und Gabelstaplerhersteller bei Vorlage des Geschäftsberichts mitteilte, soll die Dividende auf 0,68 (0,43) Euro je Vorzugsaktie und auf 0,66 (0,41) Euro je Stammaktie erhöht werden. Die bereits in der Vorwoche vorgelegten Kennzahlen wurden bestätigt.

KNORR-BREMSE

erhöht angesichts der deutlichen Gewinnsteigerungen 2021 die Dividende um 22 Prozent auf 1,85 Euro. Die Ausschüttungsquote entspreche 46 Prozent des Jahresüberschusses 2021 und liege damit auf Linie mit der bestehenden Dividendenpolitik, zwischen 40 bis 50 Prozent an die Aktionäre auszuschütten.

MANZ

hat 2021 auch unter dem Strich einen Verlust geschrieben. Laut Geschäftsbericht lag der Konzernverlust nach Anteilen Dritter bei 22,4 Millionen Euro, gegenüber einem Gewinn von 3,4 Millionen Euro im Vorjahr. Belastet wurde das Ergebnis - wie bereits zuvor mitgeteilt - von Sonderabschreibungen in Höhe von 21,6 Millionen Euro.

PATRIZIA

Christoph Glaser ist mit Wirkung zum 1. April in den Vorstand des Ausgsburger Unternehmens berufen worden und wird dort die Funktionen des Chief Financial Officers (CFO) übernehmen. Glaser, 51, soll auch die Bereiche Risk Management, Investor Relations sowie Procurement & Services übernehmen. Glaser war bisher CFO bei der Home Credit Group.

SMA SOLAR

hat vergangenes Jahr wegen Lieferengpässen bei Halbleitern und eines Sondereffekts einen Verlust verzeichnet. Für das erste Quartal rechnet das Kasseler Unternehmen weiterhin mit schwierigeren Geschäften. Sowohl der Umsatz als auch das operative Ergebnis sollen gegenüber dem Vorjahreszeitraum laut Mitteilung sinken.

SIEMENS ENERGY

wird die industrielle Produktion von Elektrolysemodulen in Berlin ansiedeln. Der Produktionsbeginn am Standort Moabit ist für 2023 vorgesehen, wie der Konzern mitteilte. In den kommenden Monaten sollen dort auf rund 2.000 Quadratmetern für rund 30 Millionen Euro neue Fertigungslinien entstehen. An dem Standort werden heute Gasturbinen gefertigt.

SIEMENS

hat einen Großauftrag für Lokomotiven und Service von der Tschechischen Bahn erhalten. Wie das Unternehmen mitteilte, werden ab Ende 2025 insgesamt 50 Mehrsystem-Lokomotiven vom Typ Vectron MS geliefert.

STEMMER IMAGING

hat 2021 unter dem Strich einen Gewinn verbucht. Nach Anteilen Dritter stand ein Gewinn von 10,5 Millionen Euro, nach einen Verlust von 3,3 Millionen Euro im Vorjahr. An die Aktionäre soll eine um 0,25 Euro erhöhte Dividende von 0,75 Euro je Aktie ausgeschüttet werden. Für das laufende Jahr erwartet der Vorstand einen Konzernumsatz von 143 bis 156 Millionen Euro und ein EBITDA von 19 bis 24 Millionen Euro.

SÜSS MICROTEC

will erstmals seit dem Börsengang die Aktionäre an der Geschäftsentwicklung beteiligen. Der diesjährigen Hauptversammlung soll laut Geschäftsbericht eine Dividende von 0,16 Euro vorgeschlagen werden. Der Vorstand hatte im März erstmals eine Dividendenpolitik beschlossen.

WASHTEC

hat 2021 unter dem Strich den Gewinn deutlich gesteigert. Der Konzerngewinn stieg auf 31,1 (Vj: 13,3) Millionen Euro, wie aus dem Geschäftsbericht hervorgeht. Alle Produktkategorien und Segmente trugen zu der Geschäftsentwicklung bei, so Washtec laut Mitteilung. Für das laufende Jahr peilt der Vorstand des Herstellers von Autowaschanlagen eine Umsatzsteigerung von 5 bis 9 Prozent bei einer zweistelligen EBIT-Rendite an.

WÜSTENROT & WÜRTTEMBERGISCHE

hat 2021 ein Konzernergebnis von 352,2 Millionen Euro erzielt, eine Steigerung von 67 Prozent zum Vorjahreswert und ein Rekordergebnis. Allerdings traut sich der Versicherungskonzern im laufenden Jahr nur 250 Millionen Euro zu, wie er ankündigte.

GAZPROM

Kartellermittler der Europäischen Union haben nach übereinstimmenden Angaben aus EU-Kreisen die deutschen Büros des russischen Energieriesen Gazprom durchsucht. Hintergrund ist demnach der Verdacht, dass es einen Verstoß gegen die Wettbewerbsregeln gegeben haben könnte, um die Preise in die Höhe zu treiben. Die EU-Kommission teilte am Donnerstag mit, dass es am Dienstag "unangekündigte Inspektionen in den Räumlichkeiten mehrerer Unternehmen in Deutschland" gegeben habe, die "in der Lieferung, Übertragung und Speicherung von Erdgas tätig sind".

H&M

hat im ersten Geschäftsquartal deutlich weniger verdient als erwartet. Die schwedische Modehandelskette hatte nach eigenen Angaben coronabedingten Auswirkungen in vielen ihrer Märkte zu verkraften, aber höhere Investitionen in Technologie und Lieferketten belasteten ebenfalls das Geschäft.

