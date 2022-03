Mit Spannung wird die Statistik zur privaten Beschäftigungsentwicklung außerhalb der Landwirtschaft (Non-Farm Payrolls) für März erwartet. Am Freitag, den 1. April um 14:30 Uhr unserer Zeit wird sie veröffentlicht. Über drei Quartale ging es für den US-Dollar kontinuierlich aufwärts, doch an die vergangene Woche werden sich die USD-Bullen am Währungsmarkt nur ungern erinnern. Die Umkehrung der US-Renditekurve hat gezeigt, dass das Risiko einer Konjunkturabschwächung oder sogar einer Rezession real ist. Bislang bleibt der US-Arbeitsmarkt jedoch stabil. Das deutet darauf hin, dass immer noch weiteres wirtschaftliches Wachstum möglich ist. Was sollten wir von der morgigen Non-Farm Payroll-Veröffentlichung (NFP) erwarten? Interessieren sich die Märkte noch für diese Daten? Wie geht es weiter mit dem USD, Gold und US500? Gibt es Spielraum für positive Überraschungen? Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demo-Konto Live-Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die beiden letzten NFP-Berichte waren positive Überraschungen. Das hat die Wahrscheinlichkeit geldpolitischer Eingriffe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...