Berlin (ots) -Der Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie in Brandenburg Hendrik Fischer (SPD) hat bestätigt, dass Unternehmen im Land an gut ausgebildeten Ukrainerinnen und Ukrainern interessiert seien.Fischer betonte am Donnerstag im rbb24 Inforadio zwar, dass es sich um Kriegsflüchtlinge handele: "Deshalb steht auch für uns im Moment mehr die humanitäre Aufnahme im Vordergrund und nicht so sehr die Beschäftigung." Dennoch wisse man, dass viele der Geflüchteten die Zeit hier nutzen wollen, um einer Arbeit nachzugehen.Vorher hatte Arbeitsagentur Berlin-Brandenburg mitgeteilt, sie sehe gute Chancen für Kriegsflüchtlinge auf dem Arbeitsmarkt in der Region. In Berlin und Brandenburg gebe es rund 50.000 offene Stellen.Das vollständige Interview finden Sie hier: https://www.inforadio.de/rubriken/interviews/2022/03/31/ukraine-fluechtlinge-arbeitsmarkt-deutschland-fischer.html