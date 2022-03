In einem Barometer-Update bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die 6,75 %-Anleihe der SOWITEC group GmbH mit Laufzeit bis 2023 (WKN A2NBZ2) wie schon zuvor weiterhin als "attraktiv" mit 4 von 5 möglichen Sternen.

Das Geschäftsmodell überzeuge demnach durch seine Nachhaltigkeit, die weltweite Geschäftstätigkeit sowie durch wirtschaftliche Solidität. Die Unternehmensgruppe verfüge über eine klare/risikoaverse und sozial/ökologisch/ethische Strategie, die sie durchdacht und sehr profitabel umsetze, so die Analysten der KFM in ihrem Fazit. Auch wenn SOWITEC ertragswirtschaftlich stark von der Corona-Pandemie getroffen wurde, rechnen die KFM-Analysten, dass der Entwickler von Wind- und Solarprojekten mittelfristig sein bisheriges gutes Niveau wieder erreichen werde. In Verbindung mit der Rendite in Höhe von 6,71% p.a. (auf Kursbasis von 100% am 31.03.2022 an der Börse Frankfurt) sei die Anleihe für die KFM-Experten daher weiterhin "attraktiv".

SOWITEC-Anleihe 2018/23

ANLEIHE CHECK: Die Anleihe 2018/23 (ISIN: DE000A2NBZ21) der SOWITEC group GmbH wird jährlich mit 6,75% verzinst (Zinstermin jährlich am 08.11.) und hat ein Emissionsvolumen von 15 ...

