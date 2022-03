SHUNDE. China, 31. März 2022 (ots/PRNewswire) -Midea Group Co., Ltd. (000333CH) wurde als Pionier der Industrie 4.0-Technologien geehrt. Zwei Fabriken, Midea Heifei und Midea Jingzhou, wurden in das Global Lighthouse Network des Weltwirtschaftsforums (WEF) aufgenommen, was die Bemühungen der Gruppe um Produktionseffizienz und Nachhaltigkeit zeigt.Das Global Lighthouse Network ist eine Gemeinschaft von Produktionsstandorten und Wertschöpfungsketten, die bei der Übernahme und Integration der Spitzentechnologien der vierten industriellen Revolution (4IR) weltweit führend sind. Insgesamt besitzt die Midea Gruppe 4 WEF Lighthouse Fabriken für Smart Home Geräte, die einen relativ hohen Anteil am Umsatz der Gruppe ausmachen."Unsere Fabrik produzierte gleichzeitig Produkte des oberen und des mittleren Segments, was eine große Herausforderung für unsere Produktion darstellte", so Li Zhen, General Manager der Midea Jingzhou Fabrik. "Es war sehr ineffizient, auf traditionelle Weise zu produzieren, und schwierig, die Bedürfnisse unserer Verbraucher rechtzeitig zu erfüllen."Durch die Umsetzung der digitalen und intelligenten Transformationsmaßnahmen hat die Midea Jingzhou Lighthouse Factory eine flexible Automatisierung eingeführt. loT und künstliche Intelligenz mit mehr als 2.000 digitalen Transformationsinitiativen haben die Arbeitsproduktivität um 52 % erhöht und die Produktionsvorlaufzeit um 25 %, die Fehlerquote um 53 % und den Energieverbrauch pro Einheit um 20 % reduziert.Auch die Midea-Waschmaschinenfabrik in Hefei hat eine ähnliche Revolution erlebt. Die Anzahl der Produkt-SKUs übersteigt 1.100, und auch das jährliche Produktions- und Verkaufsvolumen von Midea Hefei liegt an der Spitze. "Die Digitalisierung hat die Transformation unseres gesamten Geschäftsprozesses und -modells vorangetrieben und die Effizienz gesteigert", so Zhang Zhimin, General Manager der Fabrik.Die Midea Hefei Advanced 4IR Lighthouse Fabrik zielt auf die heimischen High-End-Produktsegmente und die Expansion des Überseemarktes ab und setzt künstliche Intelligenz und loT-Technologien in der gesamten Wertschöpfungskette ein, um eine schnellere Reaktion und eine effizientere Lieferkette zu erreichen. Dies führte zu einer Verkürzung der Durchlaufzeit um 56 %, einer Verringerung der Fehlerquote bei Kundenberichten um 36 % und einer Verbesserung der Arbeitsproduktivität um 45 %. Außerdem trägt es dazu bei, das Ziel zu erreichen, den Spitzenwert der Kohlenstoffemissionen im Jahr 2025 zu erreichen und im Jahr 2040 auf Null zu sinken."Die Midea Group wird auch in Zukunft verstärkt in Digitalisierung, IoT, globale Durchbrüche und Technologieführerschaft investieren und neue Spitzentechnologien einsetzen", so Simon Zhang, CIO der Midea Group.Über Midea Group Co, Ltd.Die Midea Group hat die Vision, großartige Innovationen zum Leben zu erwecken", und vertritt seit ihrer Gründung vor 54 Jahren die Philosophie, mit Technologie ein besseres Leben zu schaffen. Heute hat sich Midea zu einem wissenschaftlich-technischen Konglomerat entwickelt, das sich auf die Bereiche Smart Home, industrielle Technologien, Gebäudetechnologien, Robotik und Automatisierung sowie digitale Innovation spezialisiert hat. In den letzten fünf Jahren wurden fast 45 Milliarden RMB in Forschung und Entwicklung investiert, mit 35 Forschungs- und Entwicklungszentren und 35 großen Produktionsstandorten in der Welt. Unsere Produkte und Dienstleistungen kommen rund 500 Millionen Verbrauchern in über 200 Ländern/Regionen zugute.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1776475/1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1776476/2.jpgPressekontakt:Lori,+86 13512784739,luory17@midea.comOriginal-Content von: Midea Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/119901/5185705