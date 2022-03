Schlag auf Schlag gibt es neue Meldungen von Galan Lithium Ltd. (ASX: GLN; WKN: A2N4CD; ISIN: AU0000021461). Nachdem der Explorer aus Perth erst vor wenigen Tagen neue Details zum noch an seinen Anfängen stehenden Hartgestein-Projekt "Greenbushes South" meldete, sind die Arbeiten am Firmenflaggschiff "Hombre Muerto West" in Argentinien bereits weit vorangeschritten. Am Donnerstag meldete Galan ...

Den vollständigen Artikel lesen ...