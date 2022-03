OneStream wurde zum dritten Mal in Folge für seine unterstützenden Fähigkeiten für Unternehmen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und auf der ganzen Welt ausgezeichnet

OneStream, ein führender Anbieter von Corporate Performance Management (CPM)-Lösungen für Unternehmen weltweit, wurde im globalen Report des Business Application Research Center (BARC) über Financial Performance Management Software Lösungen als Marktführer anerkannt. Der BARC Score Financial Performance Management 2022 Report platziert OneStream als Marktführer und ist somit unter den Anbietern mit den höchsten Portfoliofähigkeiten und Marktausführungswerten gelistet.

OneStream baut weiterhin auf seiner starken Dynamik auf und schloss das Jahr 2021 mit mehr als 200 Millionen US-Dollar ARR und einem Wachstum von etwa 75 Prozent gegenüber dem Vorjahr ab. Das Unternehmen baute seinen Kundenstamm im Jahr 2021 um 38 Prozent auf über 900 Organisationen weltweit weiter aus. OneStream hat seine Belegschaft im Jahr 2021 mit über 1.000 Mitarbeitern um über 300 neue Mitarbeiter erweitert. Das Unternehmen baut seine globale Präsenz mit der kürzlichen Ankündigung einer zweiten APAC-Niederlassung in Singapur und einer neuen Hauptniederlassung in Birmingham, Michigan, aus, deren Bezug im zweiten Quartal 2022 erwartet wird.

"OneStream ist für seine umfassende Lösung bekannt, die einen einheitlichen Ansatz zur Unterstützung verschiedener CPM-Prozesse und Informationsströme in Unternehmen ermöglicht. Es dient als einheitliche, robuste und umfassende CPM-Lösung mit einem umfangreichen Partnernetzwerk, das eine globale Expansion der Plattform ermöglicht. Mit über 900 Kunden weltweit und der Mission jeden Kunden zu einem Referenzkunden zu entwickeln, behält OneStream seine starke Stellung als führendes Unternehmen in diesem Markt", sagte Dr. Christian Fuchs, Senior Vice President und Head of Data Analytics Research bei BARC.

Der BARC-Score-Bericht hob die einheitliche CPM-Plattform von OneStream für Budgetierung und Forecasting, Berichterstattung, Analysen, Qualitätsmanagement von Finanzdaten und Finanzkonsolidierung hervor und erwähnte die integrierte Funktionalität der Plattform für Business Intelligence und Analytics. Als weitere Stärke sah BARC auch den OneStream MarketPlace, der mehr als 50 herunterladbare Geschäfts- und Produktivitätsanwendungen hostet, die für die Plattform optimiert sind.

"Wir fühlen uns geehrt, im BARC Score Financial Performance Management Report das dritte Jahr in Folge als Marktführer anerkannt zu werden", sagte Matt Rodgers, SVP EMEA Managing Director bei OneStream. "Der BARC Score zeigt unser Engagement, den Kundenerfolg für Unternehmen weltweit voranzutreiben, insbesondere für Unternehmen mit Sitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir werden unsere Bemühungen weiterhin darauf konzentrieren, Unternehmen in die Lage zu versetzen, ihre Business-Komplexität zu bewältigen und ihre Marktposition in der gesamten EMEA-Region und weltweit weiter auszubauen."

Der BARC Score Financial Performance Management-Bericht untersucht globale Anbieter und bewertet verschiedene Kriterien auf zwei Achsen, "Portfolio Capabilities" und "Market Execution". Die bewerteten Anbieter erzielten mit ihrem Produktangebot in EMEA, Nordamerika, Lateinamerika und/oder im asiatisch-pazifischen Raum mehr als 20 Millionen EUR an Lizenzeinnahmen pro Jahr.

Um den vollständigen Bericht herunterzuladen, klicken Sie hier.

Über OneStream

OneStream Software bietet eine marktführende einheitliche Finanzplattform, die die Komplexität von Finanzabläufen reduziert. OneStream setzt das Potential des Finanzmanagements frei, indem es Prozesse des Corporate Performance Management (CPM) wie Planung, Budgetierung und Forecasting, Finanzabschluss Konsolidierung, Berichterstattung und Analysen in einer einzigen, erweiterbaren Lösung vereinheitlicht. Wir versorgen das Unternehmen mit finanziellen und betrieblichen Einblicken, um eine schnellere und fundiertere Entscheidungsfindung zu unterstützen. Alles in einer Cloud-Plattform, die so konzipiert ist, dass sie sich kontinuierlich mit Ihrem Unternehmen weiterentwickelt und entsprechend skaliert.

OneStream ist ein unabhängiges Softwareunternehmen, das von den Private-Equity-Investoren KKR, D1 Capital Partners, Tiger Global und IGSB unterstützt wird. Mit über 900 Kunden, 200 Implementierungspartnern und über 1000 Mitarbeitern besteht unsere Hauptaufgabe darin, 100%igen Kundenerfolg zu erzielen. Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf onestreamsoftware.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220330005793/de/

Contacts:

LeeAnn Coviello

PAN Communications

onestream@pancomm.com