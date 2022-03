Wien (www.fondscheck.de) - ETF-Sparpläne erfreuten sich in den vergangenen Jahren auch in Deutschland einer zunehmenden Beliebtheit: Der richtig große Sprung steht dieser Anlageform laut einer aktuellen BlackRock-Studie aber erst bevor, so die Experten von "e-fundresearch.com".BlackRock habe in Kooperation mit dem Anlegerportal extraETF eine Studie zum zukünftigen Wachstum von ETFs unter deutschen Privatanlegern durchgeführt. Die Studie sei dabei zum Ergebnis gekommen, dass sich die aktuell 4,9 Millionen monatlichen ETF-Ausführungen in Deutschland bis 2026 auf 20 Millionen Ausführungen steigern würden. Dies wäre mit einem Wachstum von 33 Prozent pro Jahr verbunden und würde gleichzeitig eine Vervierfachung im Vergleich zu 2021 darstellen. ...

