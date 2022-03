DJ PTA-News: Elaborx Ventures AG: Manica I Timber Investments Ltd. beginnt mit der Durchführung von Investorentreffen mit qualifizierten Investoren - in Verbindung mit einer 33 Millionen USD versicherten amortisierenden grünen Schuldverschreibung

Zug (pta102/31.03.2022/14:50) - Manica I Timber Investments Ltd (Mauritius) (die "Emittentin") mit Elaborx Ventures AG (Schweiz) als Anteilseigner hat BMI International Europe Limited als Sole Global Coordinator beauftragt, eine Reihe von Treffen für Investoren in festverzinsliche Anlagen in Österreich, der Schweiz, Liechtenstein, Deutschland und dem Vereinigten Königreich mit qualifizierten Anlegern zu organisieren definiert in der Prospektverordnung (wie unten definiert) ("Qualifizierte Anleger"), beginnend am 4. April 2022.

Die Roadshow startet in Österreich (4. bis 6. April in Wien), gefolgt von Deutschland (München 7. Bis 8. April). Gegebenenfalls werden auch Online-Meetings arrangiert, um den Einschränkungen von Covid-19 Rechnung zu tragen.

https://investments.elaborx.com/

Abhängig von den Marktbedingungen und dem Interesse der Anleger folgt ein geplantes Angebot nur der Regulation S von auf US-Dollar lautenden, festverzinslichen versicherten grünen Schuldverschreibungen (die "Schuldverschreibungen") mit einer festgelegten Stückelung von jeweils 200.000 USD. Die Schuldverschreibungen werden voraussichtlich nicht bewertet. Es gilt die FCA/ICMA-Stabilisierung. Die Schuldverschreibungen werden nach dem österreichischen Umweltqualitätsstandard UZ49 in Übereinstimmung mit den ICMA Green Bond-Prinzipien zertifiziert.

Das Bookbuilding-Verfahren für die Schuldverschreibungen wird am 11. April 2022 gestartet und bis GMT 17:00 Uhr fortgesetzt. 14. April 2022. Die Abwicklung der vorgeschlagenen Schuldverschreibungen des Emittenten ist für den 20. April 2022 festgelegt.

Manica I Timber Investments Ltd ist ein spezialisiertes Anlagevehikel für Holz- und Kohlenstoffanlagen, das Kapital ist in nachhaltig bewirtschafteten kommerziellen Forstplantagen in verschiedenen Regionen investiert, deren Erträge über dem Branchendurchschnitt im südlichen Afrika liegen. Mit ihrer unmittelbaren Nähe zum Hafen von Beira, werden die Eukalyptusplantage und das Kohleanlagenprojekt zu einem hoch geschätzten Forstwirtschaftsgut und einer Kohlenstoffsenke, die den Versorgungssektor von Überseemärkten mit hochwertigen Holzfasern für die Zellstoff- und Papierindustrie oder nachhaltig bewirtschaftete Biomasse für die Stromversorgung beliefert.

Mozambique Tree Farming (Pty) Ltd, ein südafrikanisches Unternehmen, das sich mit kommerziellen Forstplantagen beschäftigt. Elaborx AG, ist ein in der Schweiz ansässiger Finanzberater, der die Anleiheemission sponsert.

Kein Prospekt wurde oder wird gemäß der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über den zu veröffentlichenden Prospekt gebilligt und/oder veröffentlicht, wenn Wertpapiere öffentlich angeboten oder zugelassen werden gilt der Handel an einem geregelten Markt und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/71/EG in der jeweils geltenden Fassung ("Prospektverordnung"). Dieses Material wurde von BMI International Europe Limited nur zu Informationszwecken erstellt und stellt kein Angebot dar, es ist keine Empfehlung, Anlageberatung oder Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren. Nichts hierin stellt die Grundlage für einen Vertrag oder eine Verpflichtung dar. Dieses Material stellt kein "Marketingmaterial" oder irgendeine Art von "Werbung" dar, insbesondere im Sinne von Artikel 2(k) der Prospektverordnung.

BMI International Europe Limited hat erklärt und zugestimmt, dass es die Schuldverschreibungen im Europäischen Wirtschaftsraum und im Vereinigten Königreich nur in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Prospektverordnung und allen anderen Gesetzen und Vorschriften im Europäischen Wirtschaftsraum und im Vereinigten Königreich anbietet. Die für das Vereinigte Königreich geltenden Angebote und Verkauf der Schuldverschreibungen im Europäischen Wirtschaftsraum.

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERBREITUNG IN ODER NACH KANADA, JAPAN ODER DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER AUF RECHNUNG ODER ZUGUNSTEN VON US-PERSONEN ODER IN ANDEREN GERICHTSBARKEITEN, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG NACH GELTENDEM RECHT VERBOTEN WÄRE.

