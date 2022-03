Andreas Woelfl, iMaps Capital Markets, nennt seine subjektiv lässigsten Momente in der Wiener Börsegeschichte: 1. Jim Rogers kommt ihm Rahmen seiner Investmentbiker Tour nach Österreich und entdeckt die Wiener Börse, ja küsst sie aus dem Dornröschenschlaf. 2. Brau Union Gruppe-Verkauf an Heineken. Viele lässige Momente, aber sehr subjektiv. Das war das erste mal, dass ich an der Börse "viel" verdient habe3. betandwin Börsegang. Perfektes Timing. Geile Story. Und betandwin hat auch danach noch lange die Schlagzeilen beherrscht - Stichwort Robin Hood4. Listing Länderbank-PS. Okay, 100% subjektiv. Das war mein Erstkontakt mit der Börse. Das erste mal dass ich überhaupt gelernt habe, dass es sie gibt5. Aufstieg und Fall der ...

