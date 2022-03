37-Millionen-Dollar-Vereinbarung mit dem HMPO ermöglicht stärker benutzerorientierte Reisepassdienste

DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender globaler Fortune-500-IT-Dienstleister, wurde jetzt damit beauftragt, die geschäftskritische IT-Infrastruktur des britischen Passamtes (Her Majesty's Passport Office, HMPO) im Vereinigten Königreich umzugestalten und zu betreiben.

Aufbauend auf einer 12-jährigen Geschäftsbeziehung zwischen DXC und dem HMPO haben die Organisationen eine 5-Jahres-Vereinbarung mit einem Volumen von bis zu 37 Millionen US-Dollar unterzeichnet. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird DXC dem HMPO digitale Plattformdienste zur Verfügung stellen, um den wachsenden Bedarf an britischen Pässen zu decken.

Das HMPO stellt jedes Jahr zwischen 6 und 7 Millionen Pässe für britische Staatsangehörige im Vereinigten Königreich und im Ausland aus. Ab April 2022 wird DXC im Rahmen seines Programms "Digital Future Services" für die Unterstützung, Wartung und Entwicklung der digitalen HMPO-Plattformen sorgen.

Philippa Manley, Digital Services and Projects Director beim HMPO, sagte: "In mehr als 12 Jahren hat DXC sein Engagement und seine Zuverlässigkeit bei einer Vielzahl von Dienstleistungen unter Beweis gestellt. Das Unternehmen versteht unser Arbeitsumfeld und teilt unser Engagement für die Schaffung von gesellschaftlichem Wert. In dieser jüngsten Modernisierungsphase werden wir die Effizienz und Sicherheit unserer IT-Infrastruktur weiter verbessern und den Bürgern einen benutzerfreundlicheren Service bieten."

"Wir freuen uns, dass wir unsere Position als zuverlässiger Partner der britischen Regierung weiter festigen können", sagte Steve Turpie, EMEA President von DXC Technology. "Mit dieser Vereinbarung tragen wir dazu bei, dass das HMPO die stillen IT-Ressourcen erhält, die es braucht, um für die Bürger des Vereinigten Königreichs wichtige Dienstleistungen zu erbringen."

Über DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) hilft weltweit tätigen Unternehmen, ihre geschäftskritischen Systeme zu betreiben und Abläufe auszuführen und gleichzeitig die IT zu modernisieren, Datenarchitekturen zu optimieren sowie Sicherheit und Skalierbarkeit in öffentlichen, privaten und hybriden Clouds zu gewährleisten. Die weltweit größten Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors vertrauen auf DXC, wenn es um die Bereitstellung von Services im gesamten Enterprise Technology Stack geht, mit denen ein neues Niveau an Leistung, Wettbewerbsfähigkeit und Kundenerfahrung erreicht wird. Mehr Informationen darüber, wie wir für unsere Kunden und Kollegen hervorragende Leistungen erbringen, finden Sie auf DXC.com.

Über das HM Passport Office

Weitere Informationen zum HM Passport Office finden Sie auf: https://www.gov.uk/government/organisations/hm-passport-office/about

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht direkt und ausschließlich auf historische Fakten beziehen, stellen "zukunftsgerichtete Aussagen" dar. Diese Aussagen geben derzeitige Erwartungen und Überzeugungen wieder, und es kann nicht zugesichert werden, dass die in solchen Aussagen beschriebenen Ergebnisse erreicht werden. Solche Aussagen unterliegen zahlreichen Annahmen, Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in solchen Aussagen beschriebenen abweichen, wobei viele dieser Faktoren außerhalb unserer Einflussnahme liegen. Darüber hinaus werden viele dieser Risiken und Unwägbarkeiten derzeit durch die Coronavirus-Pandemie 2019 und durch die Auswirkungen verschiedener privater und staatlicher Maßnahmen, die sich auf unsere Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten und die Volkswirtschaften und Gemeinden, in denen sie tätig sind, auswirken, verstärkt und möglicherweise weiterhin oder in Zukunft verstärkt. Eine schriftliche Beschreibung dieser Faktoren finden Sie im Abschnitt "Risk Factors" im Jahresbericht von DXC auf Formblatt 10-K für das am 31. März 2021 zu Ende gegangene Geschäftsjahr sowie in allen aktualisierten Informationen in nachfolgenden SEC-Einreichungen, unter anderem im Quartalsbericht von DXC auf Formblatt 10-Q für das am 31. Dezember 2021 zu Ende gegangene Quartal.

Es kann nicht zugesichert werden, dass einzelne Ziele oder Pläne, die in zukunftsgerichteten Aussagen ausgeführt werden, erreichbar sind oder erreicht werden. Den Lesern wird daher ausdrücklich angeraten, kein übergebührliches Vertrauen in solche Aussagen zu setzen, die nur für den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung gelten. Wir lehnen jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder öffentlich zu revidieren oder Ereignisse oder Umstände zu berichten, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung eintreten, oder das Auftreten unvorhergesehener Ereignisse anzuzeigen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

