Die Umsatzsteigerung des Mainzer Unternehmens BioNTech ist beachtlich! Mit den gestern veröffentlichten Unternehmenszahlen und der Aussicht auf eine Sonderdividende stieg die Aktie am gestrigen Mittwoch deutlich an. Gewinne in Milliardenhöhe Mit der Veröffentlichung der Quartalszahlen am gestrigen Mittwoch legt BioNTech offen, wie erfolgreich das Unternehmen im vergangenen Jahr gewesen ist, insbesondere aufgrund des Impfstoffes gegen Covid-19. Fast ...

Den vollständigen Artikel lesen ...