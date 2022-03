Die deutsche Biotech-Gesellschaft InflaRx hat frühzeitig in den Kampf gegen Covid-19 eingegriffen und die Substanz Vilobelimab gegen die Lungenerkrankung in die klinische Entwicklung überführt. Am Mittwoch publizierte das Unternehmen Phase-3-Daten des Programms, die der Markt mit einem prozentual zweistelligen Kursverlust quittierte.InflaRx selbst bezeichnet die Ergebnisse in der Überschrift der Pressemitteilung als "ermutigend". Laut dem Unternehmen zeigte der Phase-3-Teil der PANAMO-Studie mit ...

