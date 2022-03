Technik- und IT-Führungskräfte von drei Versorgungsunternehmen kommen zu einem Live-Webinar zusammen, um über die Kosten einer unzureichenden Zeichnungsverwaltung, Lösungen, Auswirkungen auf das Geschäft und best Practices zu diskutieren

Synergis Software, ein weltweit führender Anbieter von Dokumentenverwaltungs- und Workflow-Lösungen für das Ingenieurwesen, organisiert eine kostenlose Diskussionsrunde für Führungskräfte aus den Bereichen Technik, Betrieb und IT, die mehr darüber erfahren möchten, wie sie das Chaos bei der Zeichnungsverwaltung und der Zusammenarbeit überwinden und ein widerstandsfähigeres, flexibleres und sichereres Versorgungsunternehmen erschaffen können.

Das 90-minütige Live-Webinar findet am Mittwoch, 6. April 2022, um 14.00 Uhr EDT statt. Die Podiumsdiskussion wird moderiert von Scott Lamond, Vice President bei Synergis Software, und erwartet folgende Gastredner:

Paul J. Melzen, P.E., Director, Eversource Substation Engineering and Design

Blake Donley, Principal Systems Analyst, Great River Energy

Bernie Voges, Senior Protection Engineer, Hoosier Energy

Zu den Themen gehören die Vorteile einer zentralen Plattform für Zeichnungsverwaltung und -koordination, bewährte Praktiken sowie Erfahrungen bei der Implementierung und Anwenderakzeptanz. Die Teilnehmer erhalten Einblicke, die beim Erreichen folgender Zielen helfen können:

Abstimmung von Technik, Konstruktion, Außendienst und Betrieb

Schneller Zugriff auf die richtige Version zu jeder Tages- und Nachtzeit

Vermeidung von teuren Fehlern und Ausfällen

Vereinfachung der Zusammenarbeit und Beschleunigung von Projekten

Erfassung von "Tribal Knowledge" und Sicherung digitaler Assets

Optimierung der Compliance und Etablierung von Standards

In der Frage-und-Antwort-Runde erhalten die Teilnehmer Antworten auf ihre Fragen.

Melden Sie sich jetzt an, um Ihren Platz zu reservieren, und wenn Sie nicht teilnehmen können, registrieren Sie sich, um eine Aufzeichnung abzurufen.

"Unsere Kunden aus dem Versorgungssektor kennen die versteckten Kosten und Ineffizienzen beim Verzicht auf eine zentralisierte Lösung für die Zeichnungsverwaltung und eine koordinierte Zusammenarbeit zwischen Technik, Außendienst, Betrieb und Bau", berichtet Scott Lamond, Vice President bei Synergis Software. "Mit unserer Lösung Adept zur Verwaltung technischer Dokumente können Versorgungsunternehmen die Zuverlässigkeit ihrer Anlagen erhöhen, die Betriebseffizienz verbessern, Compliance- und Sicherheitsrisiken minimieren und die Betriebskosten senken."

Paul Melzen, Director, Eversource Substation Engineering and Design, erklärt: "Neben der Konfigurationskontrolle wird die Zeichnungsverwaltung immer entscheidender für Zuverlässigkeit und Compliance. Eine Abweichung der Zeichnungen gegenüber der Realität vor Ort ist eine menschliche Fehlerfalle."

"Wenn die Mitarbeiter im Außendienst Probleme haben, die richtige Zeichnung zu finden, führt dies zu mehr Arbeitsstunden für die Lösung eines Problems mit direkten Auswirkungen auf unsere Kunden", fügt Melzen an. "Und mit einem Projekt, das wir auf der Grundlage ungenauer Zeichnungen entwerfen und anbieten, setzen wir uns außerdem dem Risiko von Änderungsaufträgen seitens unserer Planungs- und Bauunternehmen aus. Diese Probleme können nicht nur signifikante Auswirkungen auf die Kosten des Unternehmens haben, sondern auch die Einhaltung von Vorschriften, die Zuverlässigkeit und die Sicherheit beeinträchtigen."

Synergis Adept ist eine praxisbewährte Lösung, die von Versorgungsunternehmen wie Con Edison, Northwestern Energy, San Diego Gas Electric, Dominion Energy, Emera Companies, Lansing Board of Water and Light, California Water Authority, Platte River Authority, Turlock Irrigation District und weiteren Unternehmen eingesetzt wird.

Für nähere Informationen zum Webinar oder zur Anmeldung besuchen Sie bitte die Veranstaltungsseite. Falls Sie nicht teilnehmen können, registrieren Sie sich, um eine Aufzeichnung des Events zu erhalten.

Über Synergis Software

Synergis Software ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Dokumentenverwaltung und Workflow und hat die Software Synergis Adept entwickelt. Adept wird von mehr als 120.000 Anwendern in Dutzenden von Branchen genutzt und bietet einen schnellen, zentralen Zugriff auf Design- und Geschäftsdokumente in einer sicheren, kollaborativen Umgebung. Adept Integrator verbindet Ihre Unternehmensanwendungen, damit Sie Ihre Daten und Geschäftsprozesse reibungslos in Ihrer gesamten IT-Infrastruktur einsetzen können.

Als Unternehmen, das von Frost Sullivan zum führenden Anbieter von Kundendienstleistungen auf dem globalen Markt für technisches Informationsmanagement ernannt wurde und bei Helpdesk International seit drei Jahren in Folge weltweit unter den ersten fünf Anbietern rangiert, setzen wir uns unermüdlich für unsere Kunden ein.

Synergis Technologies LLC wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bucks County im US-Bundesstaat Pennsylvania. Es handelt sich um ein Unternehmen in Privatbesitz, das privat finanziert wird.

Über Eversource

Eversource (NYSE: ES), das in den USA ein hohes Ansehen für sein gesellschaftliches Engagement genießt, ist die Nummer eins unter den Energieunternehmen in der Newsweek-Liste der "America's Most Responsible Companies for 2021" und wurde als eines der fairsten Unternehmen in den USA ("America's Most JUST Companies") ausgezeichnet. Als landesweit führender Anbieter von Energieeffizienzlösungen trägt das Unternehmen durch anerkannte Energieeffizienzlösungen und erfolgreiche Programme zur Integration neuer nachhaltiger Energiequellen wie Solarenergie, Offshore-Windkraft, Elektrofahrzeuge und Batteriespeicher in das Stromnetz zu einer Zukunft mit sauberer Energie im Nordosten der USA bei.

Über Great River Energy

Great River Energy (GRE) ist eine Stromgroßhandelsgenossenschaft. Unsere Mitglieder sind 28 Stromverteilungsgenossenschaften in Minnesota. Mitglieder dieser Vertriebsgenossenschaften sind Privatpersonen und Unternehmen je nach ihrem jeweiligen geografischen Standort.

Als Touchstone Energy Cooperative ist GRE Teil einer landesweiten Allianz von mehr als 750 Stromgenossenschaften in 46 US-Bundesstaaten.

Über Hoosier Energy

Hoosier Energy versorgt 18 Mitgliedsgenossenschaften in der Mitte und im Süden des US-Bundesstaats Indiana sowie im Südosten von Illinois. Hoosier Energy wurde 1949 gegründet und hat seinen Sitz in Bloomington, Indiana, USA. Das Unternehmen ist eine Genossenschaft im Bereich der Stromerzeugung und Stromübertragung, die Großhandelsstrom und Dienstleistungen für die angeschlossenen Vertriebsgenossenschaften bereitstellt. Ihr Portfolio umfasst Kohle, Erdgas und erneuerbare Energiequellen, die Strom über ein etwa 2.700 Kilometer langes Übertragungsnetz liefern.

