Lockdowns in China, neue Regulierungssorgen und jetzt auch noch einmal mehr Spannungen zwischen China und den USA in Börsenfragen - keine einfache Zeit für chinesische Internet-Aktien. Der Kurs der Alibaba-Aktie verliert heute im US-Handel zunächst vier Prozent. Pinduoduo und Co gehören im Nasdaq 100 zu den Tagesverlierern.DER AKTIONÄR gibt einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen.

Den vollständigen Artikel lesen ...