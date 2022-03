NEU DELHI (dpa-AFX) - Indien hat Erdöl in Russland mit hohem Rabatt gekauft und erwägt weitere Bestellungen. Russische Ölfirmen böten Preisnachlässe an und indische Firmen zögen in Betracht, entsprechende Verträge abzuschließen, hieß es aus Kreisen der staatlichen Indian Oil Corporation. Das Unternehmen selbst habe Anfang März drei Millionen Barrel Ural Crude mit einem Rabatt von 20 bis 25 Dollar pro Barrel gekauft. Das Öl solle im Mai geliefert werden.

Indien als bevölkerungsreichste Demokratie der Welt unterstützt die westliche Sanktionen gegen Russland nicht und verurteilt ebenso wenig den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Neu Delhi pflegt seit langem enge Beziehungen zu Moskau und ein Großteil der Ausrüstung seines Militärs kommt aus Russland, wodurch Indien beispielsweise bei Ersatzteilen auf Moskau angewiesen ist.

Indien ist zudem der drittgrößte Ölimporteur der Welt - nach den USA und China. Bislang macht russisches Öl nur einen sehr kleinen Teil im indischen Ölmix aus. Aber das könnte sich ändern. 2021 kaufte Indien insgesamt zwälf Millionen Barrel Erdöl aus Russland. In diesem Jahr seien es bislang bereits rund sechs Millionen gewesen, berichtete die indische Nachrichtenagentur PTI unter Berufung auf informierte Kreise.

Trotz des Interesses gebe es aber noch Probleme beim Handel, hieß es aus den Kreisen der Indian Oil Corporation. So seien etwa bei der Bezahlung, bei Transportrouten angesichts der Sanktionen und bei der Eignung des Rohöls für indische Raffinerien noch Fragen offen./asg/DP/jha