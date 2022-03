Daten von Biognosys und seinen Kooperationspartnern zeigen die technologischen Fortschritte und den Nutzen ihrer Proteomik-Plattformen in der onkologischen Forschung und Entwicklung sowie im klinischen Umfeld

Biognosys, ein führender Anbieter von Proteomik-Lösungen der nächsten Generation für die Entdeckung und Entwicklung von Arzneimitteln, gab heute die Einzelheiten seiner Teilnahme an der Jahrestagung 2022 der American Association for Cancer Research (AACR) bekannt, die vom 8. bis 13. April 2022 sowohl vor Ort in New Orleans, USA, als auch virtuell stattfinden wird. Das Unternehmen wird einen Vortrag halten und fünf wissenschaftliche Poster rund um zwei seiner wichtigsten Service-Plattformen, TrueDiscovery und TrueTarget, präsentieren. Darüber hinaus hat Biognosys einen Beitrag zu einem Poster geleistet, das von seinem Kooperationspartner NeoGenomics präsentiert wird.

"Das Proteom enthält eine Fülle von Informationen über Gesundheit und Krankheit, und die Massenspektrometrie-basierte Proteomik verfügt über großes Potenzial, diese Informationen aufzudecken", erklärte Lukas Reiter, Ph.D., Chief Technology Officer bei Biognosys. "Unsere AACR-Daten zeigen, wie Biognosys die Massenspektrometrie-basierte Proteomik-Technologie etablieren konnte, um detaillierte und unvoreingenommene Erkenntnisse über das Proteom zu gewinnen. Wir zeigen, wie wir die Effizienz und Skalierbarkeit in jedem Schritt des Prozesses steigern konnten. Darüber hinaus präsentieren wir Daten, die wir gemeinsam mit unseren Partnern generiert haben und die die praktische Anwendung unserer Plattformen in allen Phasen der Forschung und Arzneimittelentwicklung von der Entdeckung bis zur klinischen Anwendung belegen."

Biognosys wird zudem mit einem Team aus wissenschaftlichen Experten am Stand Nr. 885 vertreten sein.

Vortragsdetails

Zusammenfassung 2136: Vorhersage von Bindungsereignissen zwischen kleinen Molekülen und Proteinen für BRD4- und EGFR-Inhibitoren mithilfe von HR-LiP ein neuer struktureller Proteomik-Ansatz Präsentator: Yuehan Feng, Ph.D. Partner: Cedilla Therapeutics Plattform, Technologie und Anwendung: TrueTarget, hochauflösende Massenspektrometrie mit limitierter Proteolyse (HR-LiP), Validierung von Zielmolekülen Session: Strategien für das Design von Medikamenten und die Optimierung von Leitstrukturen für neue oder schwer zu behandelnde Krebsziele Datum und Uhrzeit: Montag, 11. April, 3:20 p.m. 3:35 p.m. CDT



Details der Posterpräsentation

Zusammenfassung 1374: Entdeckung von MHC-Klasse-I- und -Klasse-II-Neoantigenen bei Lungenkrebs in Gewebeproben aus Nadelbiopsien mithilfe eines optimierten Hochdurchsatzverfahrens Präsentator: Marco Tognetti, Ph.D. Plattform, Technologie und Anwendung: TrueDiscovery, Hyperreaktionsüberwachung, Immunopeptidom-Profiling Session: Tumorantigene, Antigenpräsentation und Tumorimmunität Datum und Uhrzeit: Montag, 11. April, 9:00 a.m. 12:30 p.m. CDT



Zusammenfassung 3110: Identifizierung des Phosphorylierungsnetzwerks in PDX-Modellen und entsprechenden Organoid-Modellen (PDXO-Modellen) nach der Behandlung mit einer zielgerichteten Therapie unter Einsatz einer tiefgehenden Phosphoproteomanalyse Präsentator: Yuehan Feng, Ph.D. Partner: Crown Bioscience Plattform, Technologie und Anwendung: TrueDiscovery, Hyperreaktionsüberwachung, Phosphoproteom-Profiling Session: Von Patienten stammende Xenotransplantate Datum und Uhrzeit: Dienstag, 12. April, 1:30 p.m. 5:00 p.m. CDT



Zusammenfassung 2924: Identifizierung von Zielmolekülen, Selektivitäts-Profiling und mechanistische Erkenntnisse über einen CDK9-Inhibitor anhand komplementärer proteomischer Methoden Präsentator: Yuehan Feng, Ph.D. Partner: AstraZeneca plc Plattform, Technologie und Anwendung: TrueTarget, Massenspektrometrie mit limitierter Proteolyse (LiP-MS), Entfaltung von Wirkstoffzielen Session: Strukturelle und chemische Biologie Datum und Uhrzeit: Dienstag, 12. April, 9:00 a.m. 12:30 p.m. CDT



Zusammenfassung 3923: Ubiquitin-Ligasen als prädiktive Biomarker für schlechte Ergebnisse bei der Immuntherapie von Melanompatienten Präsentator: Jakob Vowinckel, Ph.D. Partner: NeoGenomics Laboratories Plattform, Technologie und Anwendung: TrueDiscovery, Hyperreaktionsüberwachung, Entdeckung von Gewebe-Biomarkern Session: Proteomik, Signalnetzwerke und Entdeckung von Biomarkern Datum und Uhrzeit: Mittwoch, 13. April, 9:00 a.m. 12:30 p.m. CDT



Zusammenfassung 3920: Präzise Klassifizierung solider Tumore durch unvoreingenommene Quantifizierung von Proteoformen, die tief in das Gewebe eindringen Präsentator: Marco Tognetti, Ph.D. Plattform, Technologie und Anwendung: TrueDiscovery, Hyperreaktionsüberwachung, Entdeckung von Biomarkern in Bioflüssigkeiten Session: Proteomik, Signalnetzwerke und Entdeckung von Biomarkern Datum und Uhrzeit: Mittwoch, 13. April, 9:00 a.m. 12:30 p.m. CDT



Details zur NeoGenomics-Posterzusammenarbeit

Zusammenfassung 1267: Zweifacher Ansatz mit unvoreingenommener Proteomik und gemultiplexter Immunfluoreszenz zum Nachweis von Markern, die für eine Immuntherapie bei Melanompatienten prädiktiv sind NeoGenomics-Präsentatorin: Anna Juncker-Jensen, Ph.D. Biognosys-MitautorInnen: Nigel Beaton, Ph.D.; Kristina Beeler, Ph.D. Tobias Treiber, Ph.D.; Jakob Vowinckel, Ph.D. Plattform, Technologie und Anwendung: TrueDiscovery, Hyperreaktionsüberwachung, Entdeckung von Gewebe-Biomarkern Session: Biomarker zur Vorhersage des therapeutischen Nutzens 2 Datum und Uhrzeit: Montag, 11. April, 9:00 a.m. 12:30 p.m. CDT



Die aktuellsten Informationen und Ressourcen über die Teilnahme von Biognosys an der AACR-Tagung finden Sie unter biognosys.com/accr22.

Über TrueDiscovery

Die TrueDiscovery-Plattform von Biognosys bietet integrierte Proteomik-Lösungen für die gesamte Arzneimittelentwicklungs-Pipeline.

TrueDiscovery basiert auf der Hyper Reaction Monitoring (HRM) Massenspektrometrie, einer fortschrittlichen, von Biognosys miterfundenen und patentierten Technologie zur Quantifizierung von Proteinen auf der Grundlage der unabhängigen Datenerfassung (DIA für Data Independent Acquisition).

TrueDiscovery ist die einzige Plattform, die das gesamte Proteom durchsucht, um Tausende der wichtigsten Proteine, einschließlich einer unbegrenzten Anzahl von Proteoformen, zu quantifizieren. Die Plattform ermöglicht die tiefgreifendste unvoreingenommene Profilierung von Gewebe- und Bioflüssigkeitsproteomen mit unschlagbarer Spezifität in großem Maßstab. Die gewonnenen Daten sind in hohem Maße reproduzierbar und leicht auf klinische Tests übertragbar. Die Studien können in einer GLP-zertifizierten und GCP-konformen Umgebung durchgeführt werden. Weitere Informationen erhalten Sie unter truediscovery.bio.

Über TrueTarget

Die TrueTarget-Proteomikplattform von Biognosys ist eine einzigartige Lösung für die dringendsten Herausforderungen in der frühen Arzneimittelforschung, denn sie identifiziert On- und Off-Targets, um die Arzneimittelentwicklung in der gesamten Pipeline zu beschleunigen und das Risiko zu verringern.

TrueTarget basiert auf der Massenspektrometrie mit limitierter Proteolyse (LiP-MS), einer von Biognosys mitentwickelten, patentierten Chemoproteomik-Technologie.

TrueTarget ist das einzige Instrument, mit dem strukturelle Veränderungen im gesamten Proteom mit einer Auflösung auf Peptidebene untersucht werden können, was einzigartige Einblicke in die Bindung von Wirkstoffen und die Identifizierung von Zielen ermöglicht. Die Plattform ermöglicht die Erforschung von Wirkmechanismen und die Aufdeckung von unerwarteten Toxizitäten. Weitere Informationen finden Sie unter truetarget.bio

Über Biognosys

Bei Biognosys sind wir davon überzeugt, dass tiefe Einblicke in das Proteom der Schlüssel zu bahnbrechenden Entdeckungen sind, die die menschliche Gesundheit entscheidend verbessern können. Mit unserem vielseitigen Portfolio an proprietären Proteomik-Dienstleistungen, -Software und -Kits der nächsten Generation, einschließlich der Plattformen TrueDiscovery, TrueTarget und TrueSignature sowie der Flaggschiff-Software Spectronaut, ermöglichen wir es Life-Science-Forschern und Arzneimitteljägern, das Proteom aus jedem Blickwinkel zu betrachten. Diese Lösungen bieten einen multidimensionalen Überblick über Proteinexpression, -funktion und -struktur in allen biologischen Spezies und Probentypen. Die einzigartigen, patentierten Technologien von Biognosys nutzen die hochauflösende Massenspektrometrie, um Tausende von Proteinen in Tausenden von Proben mit branchenführender Präzision, Tiefe und Durchsatz zu quantifizieren. Durch fortschrittliche Datenanalyse verwandelt Biognosys die Daten in verwertbare Erkenntnisse für F&E und klinische Forschung. Weitere Informationen finden Sie unter biognosys.com.

