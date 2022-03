FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 14. April





FREITAG, DEN 01. APRILTERMINE UNTERNEHMEN07:30 DEU: Baader Bank, Jahreszahlen (detailliert)14:00 DEU: Villeroy & Boch, Hauptversammlung (online)USA: Pkw-Absatz 03/22TERMINE KONJUNKTUR01:50 JPN: Tankan Q1/2202:20 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/22 03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/2208:00 DEU: Baugenehmigungen 01/2208:00 DEU: Statistisches Bundesamt zu Durchschnittspreisen für Strom und Erdgas, 2. Halbjahr 2021 08:30 CHE: Verbraucherpreise 03/2208:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 02/2209:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/2209:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/2209:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/2209:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/22 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/22 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/22 (2. Veröffentlichung) 10:00 POL: Verbraucherpreise 03/22 (vorläufig)10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/2211:00 EUR: Verbraucherpreise 03/22 (vorläufig)14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 03/2215:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/22 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Bauausgaben 02/2216:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 03/22

EUR: Moody's Ratingergebnis Italien, Bulgarien

EUR: S&P Ratingergebnis Türkei, Polen



SONSTIGE TERMINE

08:00 DEU: Statistisches Bundesamt zu Sonderauswertung experimenteller Daten zum Absatz von Speiseöl und Mehl im Einzelhandel Zeitraum: September 2021 bis 11. Kalenderwoche 2022



13:30 DEU: Pk zur Agrarministerkonferenz der Länder unter Vorsitz Sachsen-Anhalts (Videokonferenz)

DEU/RUS/UKR: Weitere Entwicklung im Ukraine-Krieg

+ 09.00 Russlands Außenminister Lawrow trifft Indiens Außenminister Jaishankar in Neu Delhi + 10.00 EU-China Gipfel

+ 11:00 Gespräch Bundeskanzler Olaf Scholz mit den Spitzenverbänden der Wirtschaft (BDA, BDI, DIHK, ZDH) + 12.00 und 15.00 Bundesarbeitsminister Heil besucht Flüchtlingsunterkünfte + 14.30 Gespräch Bundeskanzler Olaf Scholz mit den kommunalen Spitzenverbänden und den betroffenen Ministerinnen und Ministern zum Thema Ukraine + 19.30 US-Präsident Biden äußert sich zu den hohen Energiepreisen

MONTAG, DEN 04. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 ESP: Repsol, Q1-Umsatz

10:00 DEU: Henkel, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: bet-at-home.com, Geschäftsbericht

11:00 DEU: Lufthansa und Flughäfen München und Frankfurt, Pk zu EU-Umweltprogramm "Fit for 55"

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Handelsbilanz 02/22

08:00 DEU: Im- und Exporte 02/22

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 03/22

10:30 EUR: Sentix Investorvertrauen 04/22

11:00 EUR: Erzeugerpreise 02/22

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 02/22

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 02/22 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Pk des Bundesverbandes der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI). Themen: Branchenzahlen, Entwicklung der Rohstoff- und Energiepreise, Auswirkungen des Ukraine-Krieges, der Corona-Pandemie sowie der beschädigten Lieferketten u.a..

DEU: Jahresempfang des Bundesverbandes deutscher Banken mit Christian Sewing, Präsident Bankenverband + 18.50 Impulsstatement des litauischen Staatspräsidenten Gitanas Nauseda + 19.05 Rede Botschafter Christoph Heusgen, Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz

HINWEIS

CHN: Feiertag, Börse geschlossen



DIENSTAG, DEN 05. APRIL

TERMINTE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Grenke, Q1 Neugeschäft

10:00 DEU: Dekabank, Bilanz-Pk (online)

10:00 DEU: R+V Versicherung, Bilanz-Pk

10:30 DEU: Boehringer Ingelheim, Bilanz-Pk (online)

10:30 DEU: Rewe, Jahreszahlen

13:00 AUT: ams-Osram AG, Capital Markets Day



DEU: BSH Hausgeräte, Jahres-Pk (online)

DEU: KBA, VDA, VdIK, Pkw-Zulassungszahlen 04/22



TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 03/22 (2. Veröffentlichung) 08:45 FRA: Industrieproduktion 02/22

09:00 CZS: Einzelhandelsumsatz 02/22

09:00 HUN: Industrieproduktion 02/22

09:15 ESP: PMI Dienste 03/22

09:45 ITA: PMI Dienste 03/22

09:50 FRA: PMI Dienste 03/22 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Dienste 03/22 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Dienste 03/22 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: PMI Dienste 03/22 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Handelsbilanz 02/22

15:45 USA: PMI Dienste 03/22 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Index Dienste 03/22

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Pressegespräch der Interhyp Gruppe zu Ergebnissen einer Studie zur Leistbarkeit von Immobilien

11:00 DEU: Online-Pk "Geldpolitik: Verfestigung der Inflation verhindern!" mit Ulrich Kater, Chefvolkswirt der DekaBank und Reinhold Rickes, Chefvolkswirt des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV)

EUR: Treffen des EU-Ministerrates für Wirtschaft und Finanzen

HINWEIS

CHN/HKG: Feiertag, Börsen geschlossen



MITTWOCH, DEN 06. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Imperial Brand, Pre Close Trading Update

09:30 CHE: UBS, Hauptversammlung

10:00 DEU: VDMA Auftragseingang Maschinenbau 02/22

17:00 CHE: Vontobel, Hauptversammlung



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Sulzer, Q1-Umsatz und Hauptversammlung

CHE: Zurich Insurance Group, Hauptversammlung

SWE: Volvo AB, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

POL: Notenbank, Zinsentscheid

03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 03/22

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 02/22

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 02/22

12:00 IRL: Arbeitslosenquote 03/22

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokolle 16.3.22



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Online-Pk Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) zu Energie, Verkehr und Logistik: Auswirkungen des Ukraine-Krieges

DONNERSTAG, DEN 07. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Gerresheimer, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Hella, Q3-Zahlen

10:00 DEU: Deutsche Telekom, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Bauer, Hauptversammlung, Bonn

10:00 CHE: Swiss Re, Investorentag



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Nestle, Hauptversammlung (online)

CHE: Emmi, Hauptversammlung (online)



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Verbraucherpreise 03/22

07:00 JPN: Frühindikatoren 02/22 (vorläufig)

07:45 CHE: Arbeitslosenquote 03/22

08:00 DEU: Industrieproduktion 02/22

09:00 HUN: Handelsbilanz 02/22 (vorläufig)

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 02/22

12:00 IRL: Industrieproduktion 02/22

12:00 IRL: Verbraucherpreise 03/22

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

21:00 USA: Konsumentenkredite 02/22



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH entscheidet zur finanziellen Beteiligung eines fruüheren Konstruktionsleiters am Erfolg des Porsche 911

09:30 DEU: Online-Pk Google und Handelsverband Deutschland (HDE) zu Studienergebnissen und Bekanntgabe der erfolgreichsten Händler Deutschlands

DEU: Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Berlin

17:00 DEU: Pk der Fahrradwirtschaftsverbände zu Aussichten der Branche im Vorfeld des parlamentarischen Abends mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP), den Geschäftsführern Uwe Wöll (VSF - Verbund Service und Fahrrad), Burkhard Stork (ZIV), Wasilis von Rauch (Zukunft Fahrrad) sowie die Ministerin für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen, Ina Brandes

FREITAG, DEN 08. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 AUT: OMV, Q1 Trading Update

10:00 DEU: KfW, Bilanz-Pk (online)

10:00 ITA: UniCredit, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 02/22

06:30 JPN: Insolvenzen 03/22

09:00 AUT: Industrieproduktion 02/22

09:00 HUN: Verbraucherpreise 03/22

09:00 ESP: Industrieproduktion 02/22

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 02/22

11:00 GRC: Verbraucherpreise 03/22

11:00 GRC: Industrieproduktion 02/22

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 02/22 (endgültig)



EUR: Fitch Ratingergebnis Finnland, Österreich, Rumänien

MONTAG, DEN 11. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

DEU: Mercedes-Benz Group, ESG Conference 2022



TERMINE KONJUNKTUR

03:30 CHN: Erzeugerpreise 03/22

03:30 CHN: Verbraucherpreise 03/22

08:00 GBR: Industrieproduktion 02/22

08:00 GBR: Handelsbilanz non-EU 02/22

08:00 GBR: Handelsbilanz 02/22

09:00 CZS: Verbraucherpreise 03/22



SONSTIGE TERMINE

EUR: Treffen der EU-Außenminister



DIENSTAG, DEN 12. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Sika AG, Q1-Umsatz

07:00 CHE: Givaudan, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Ferrexpo, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Easyjet, Q2-Umsatz

10:00 DEU: Ceconomy, Hauptversammlung (online)

10:30 DEU: Aktien-Gesellschaft der Dillinger Hüttenwerke und der Saarstahl AG, Jahres-Pk im Hybrid- Format 13:30 FRA: Airbus Group, Hauptversammlung, Amsterdam

18:00 FRA: LVMH, Q1-Umsatz



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Evotec, Geschäftsbericht

DEU: Dermapharm, Geschäftsbericht

CHE: Julius Bär, Hauptversammlung

CHE: Bucher, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 03/22

08:00 DEU: Verbraucherpreise 03/22 (endgültig)

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 03/22

08:45 FRA: Handelsbilanz 03/22 (endgültig)

11:00 DEU: ZEW Konjunkturerwartungen 04/22

12:00 PRT: Verbraucherpreise 03/22 (endgültig)

14:30 USA: Verbraucherpreise 03/22

14:30 USA: Realeinkommen 03/22



MITTWOCH, DEN 13. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 03/22

07:00 CHE: Barry Callebaut, Halbjahreszahlen

08:00 CHE: Swiss Re, Hauptversammlung

08:00 GBR: Tesco, Jahreszahlen

12:45 USA: J.P. Morgan Chase & Co, Q1-Zahlen

13:00 USA: Fastenal, Q1-Zahlen

14:00 NLD: Ahold Delhaize, Hauptversammlung

15:00 NLD: Stellantis, Hauptversammlung



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Auto1 Group, Q1-Umsatz

NLD: KPN, Hauptversammlung

USA: First Republik Bank, Q1-Zahlen

USA: Delta Airlines, Q1-Zahlen

USA: Bed Bath & Beyond, Q4-Zahlen

USA: BlackRock, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 03/22

01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 02/22

08:00 GBR: Verbraucherpreise 03/22

08:00 GBR: Erzeugerpreise 03/22

09:00 ESP: Verbraucherpreise 03/22 (endgültig)

10:00 ITA: Industrieproduktion 02/22

11:00 EUR: Industrieproduktion 02/22

14:00 POL: Leistungsbilanz 02/22

14:30 USA: Erzeugerpreise 03/22



SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Jahres-Pk der Wellpappen-Industrie, Darmstadt

DONNERSTAG, DEN 14. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: VAT, Q1-Umsatz

08:00 FRA: Hermes, Q1-Umsatz

10:00 NLD: Shop Apotheke, Hauptversammlung

10:30 DEU: Beiersdorf, Hauptversammlung (online)

12:45 USA: PNC Financial Services, Q1-Zahlen

13:30 USA: Goldman Sachs, Q1-Zahlen

13:30 USA: State Street, Q1-Zahlen

13:30 USA: Ally Financial, Q1-Zahlen

13:30 USA: Morgan Stanley, Q1-Zahlen

14:00 USA: Citigroup Inc, Q1-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

SWE: LM Ericsson, Q1-Zahlen

USA: UnitedHealth Group, Q1-Zahlen

USA: Wells Fargo, Q1-Zahlen

USA: U.S. Bancorp, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 SWE: Verbraucherpreise 03/22

13:45 EUR: EZB Zinsentscheid (14.30 h Pk mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde) 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 03/22

14:30 USA: Im- und Exportpreise 03/22

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Lagerbestände 02/22

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 04/22 (vorab)

HINWEIS

US-Anleihenmarkt bis 18.00 h, verkürzter Handel bis 20.00 h

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

