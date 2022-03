Shanghai, 31. März 2022 (ots/PRNewswire) -Shanghai Jahwa United (SH.600315) veranstaltete kürzlich die Strategiekonferenz von 2022 "Dedicated to Beauty" ("Der Schönheit gewidmet"), auf der das Managementteam unter der Leitung von Alex Pan, Chairman und CEO, die Ergebnisse des Unternehmens für 2021 bekannt gab und einen Ausblick auf die zukünftigen Pläne für die Unternehmensstrategie, die Markeninnovation und die Entwicklung der Vertriebskanäle, die Kultur, die Systeme und Prozesse sowie die ESG-Maßnahmen gab. Alex pan diskutierte und teilte seine Ansichten zu den aktuellen Markttrends auch mit externen Experten und Partnern.Pan erläuterte Einzelheiten zu den operativen Ergebnissen des Unternehmens im Jahr 2021 und gab einen Ausblick auf den Fahrplan für 2022, der sich auf ein fortgesetztes Engagement für Schönheit, ein rigoroses Management und langfristiges Wachstum auf der Grundlage von Engagement konzentriert. "Letztes Jahr haben wir ein verbraucherzentriertes Geschäftsprinzip entwickelt und umgesetzt, das auf Markeninnovation und Kanalevolution als den beiden treibenden Kräften und auf Kultur, System und Prozess sowie digitaler Transformation als den drei treibenden Kräften beruht. Wir haben mehrere Meilensteine erreicht. Im Jahr 2021 haben wir den besten Nettogewinn der letzten sechs Jahre erzielt, während unser operativer Cashflow den höchsten Stand der letzten Jahre erreicht hat."Im Jahr 2022 soll die Verwaltungspolitik umfassend aktualisiert und überarbeitet werden. Im Hinblick auf eine verbraucherzentrierte Entwicklung mit mehrdimensionalen Einblicken wird Shanghai Jahwa unsere Entwicklungsmethodik verbessern und integriertes Marketing durch intelligente Dienstleistungen fördern.Was die Markeninnovation betrifft, so wird das HIT-Modell zum HEART-Modell aufgewertet, das Gesundheit, Schönheit, Erkundung, Begleitung, Resonanz und Maßschneiderei miteinander verbindet. Die Entwicklung des Vertriebskanals wird aus fünf Initiativen bestehen: strategische Partnerschaften, Fein- und Detailsteuerung, intelligenter Einzelhandel, privater Bereich und Innovation von Geschäftsmodellen. Darüber hinaus wird das Unternehmen die Unternehmenskultur weiter verbessern und ein effizientes digitales Intelligenzsystem aufbauen, indem es das ACT-Modell anwendet und Veränderungen durch Messbarkeit, Visualisierung und Optimierung innerhalb der Organisation vorantreibt.Pan sagte auch, dass Shanghai Jahwa in Zukunft seine ESG-Strategie in Bezug auf ein kohlenstoffarmes Ökosystem, gemeinsame soziale Werte, die für alle Beteiligten von Vorteil sind, und eine bessere Unternehmensführung umsetzen wird. "Wir werden auch in Zukunft Schwierigkeiten überwinden und wie immer nach dem Höchsten streben. Nachdem wir das Jahr 2021, ein Jahr voller Veränderungen, Verbesserungen und Optimierungen, hinter uns gebracht haben, werden wir weiterhin große Durchbrüche erzielen und der Welt eines Tages die chinesische Schönheit präsentieren."Der besondere Gast, Qin Shuo, Gründer von Chin@moments und des China Business Civilization Research Center, stellte den "2022 China Consumption Insight Report" vor: Der Konsumtrend in der neuen Ära und der Weg der chinesischen Marke" wurde gemeinsam von Shanghai Jahwa, National Business Daily und Chin@moments auf der Konferenz veröffentlicht. 2022 wird sich der chinesische Konsum in den folgenden neuen Bereichen sammeln: kulturelles Selbstbewusstsein, Qualitätsdividende, einheitlicher Markt, neues Markenszenario, Weltbühne, Umwelthaftung sowie Schönheit und Gesundheit. Chen Bing, General Manager von Sephora Greater China als Vertreter des High-End-Schönheitshandels, und Ma Hongbin, Senior Vice President und Head of Commercialization von Kuaishou, das durch die hochmoderne Verkehrsplattform vertreten ist, führten mit Qin Shuo und Alex Pan eine eingehende Diskussion über neue Konsumtrends und Innovationswege im Jahr 2022.Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.jahwa.com.cn/en/activity2022Video - https://mma.prnewswire.com/media/1776691/720P_400M.mp4Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1773899/Alex_Pan_Chairman_CEO_Shanghai_Jahwa_United_gave_speech_strategic_conference.jpgPressekontakt:Siyuan Song,+86 13917466043,songsiyuan@jahwa.com.cnOriginal-Content von: Shanghai Jahwa United, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154270/5185926