Beschlüsse der Generalversammlung vom 31. März 2022 Heute fand am Gesellschaftssitz in Zug die ordentliche Generalversammlung der PSP Swiss Property AG statt. Die Versammlung wurde gemäss der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19-Verordnung 3) ohne persönliche Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären durchgeführt. Die Stimmrechte konnten ausschliesslich über die unabhängige Stimmrechtsvertreterin ausgeübt werden. Insgesamt waren 33'893'398 Aktien bzw. 73.89% des Aktienkapitals vertreten. Es sind keine Fragen eingegangen. Unter anderem wurde Folgendes beschlossen: Annahme des Jahresberichts, der Jahres- und Konzernrechnung 2021 und der Berichte der Revisionsstelle.

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung.

Dividendenausschüttung von CHF 3.75 brutto pro Aktie für das Geschäftsjahr 2021. Die Barauszahlung erfolgt ab 6. April 2022 (Zahlungsdatum), mit ex-Datum am 4. April 2022.

Annahme des Vergütungsberichts und Genehmigung der maximalen Gesamtbeträge der Vergütungen von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung.

Wiederwahlen von Dr. Luciano Gabriel als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats sowie Wiederwahlen der bisherigen vier Mitglieder des Verwaltungsrats, Corinne Denzler, Adrian Dudle, Henrik Saxborn und Aviram Wertheim und Neuwahl von Mark Abramson als Mitglied des Verwaltungsrats (jeweils 1-jährige Amtsdauer). Prof. Dr. Peter Forstmoser hat vor der Versammlung mitgeteilt, dass er aufgrund einer - auf rein formalistischen Kriterien beruhenden - unbefriedigenden Unterstützung aus dem Kreis der Aktionäre auf eine Wiederwahl als Mitglied des Verwaltungsrats verzichtet. Josef Stadler hat vor der Versammlung mitgeteilt, dass er aus familiären Gründen auf eine Wiederwahl als Verwaltungsratsmitglied verzichtet. Die entsprechenden Wiederwahlen wurden daher nicht durchgeführt. Der Verwaltungsrat hat volles Verständnis für diese Entscheide und bedauert ausserordentlich, dass die beiden Herren der Gesellschaft mit ihrer Persönlichkeit und Kompetenz nicht mehr zur Verfügung stehen werden. Er bedankt sich bei Prof. Dr. Peter Forstmoser und Josef Stadler für ihren langjährigen wertvollen Einsatz zugunsten der Gesellschaft und wünscht ihnen für ihre Zukunft alles Gute.

Wiederwahl von Adrian Dudle als Mitglied des Vergütungsausschusses (für eine 1-jährige Amtsdauer). Der Vergütungsausschuss wird zu gegebener Zeit komplementiert werden.

Wiederwahlen von Ernst & Young AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022, und Proxy Voting Services GmbH, Zürich, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für eine 1-jährige Amtsdauer. Weitere Informationen

Giacomo Balzarini, CEO · Tel. +41 (0)44 625 59 59 · Mobile +41 (0)79 207 32 40

Vasco Cecchini, CCO & Head IR · Tel. +41 (0)44 625 57 23 · Mobile +41 (0)79 650 84 32 Agenda

Publikation Q1 2022 · 3. Mai 2022

Publikation H1 2022 · 19. August 2022

Publikation Q1-Q3 2022 · 8. November 2022

Publikation FY 2022 · 21. Februar 2023

Ordentliche Generalversammlung 2023 · 5. April 2023 PSP Swiss Property - führendes Schweizer Immobilienunternehmen

PSP Swiss Property besitzt ein Immobilienportfolio im Wert von CHF 9.1 Mrd. in den wichtigsten Schweizer Wirtschaftszentren und weist einen Börsenwert von CHF 5.6 Mrd. aus. Die 98 Mitarbeitenden verteilen sich auf die Standorte Basel, Genf, Zug und Zürich. PSP Swiss Property ist seit März 2000 an der Schweizer Börse, SIX Swiss Exchange, kotiert (Symbol: PSPN, Valor: 1829415, ISIN CH0018294154).

