EQS-News: Beaconsmind AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

beaconsmind AG steigert Umsatz im 2. Halbjahr des Kalenderjahres 2021 um mehr als das Fünffache und verbessert EBITDA



31.03.2022 / 18:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



beaconsmind AG steigert Umsatz im 2. Halbjahr des Kalenderjahres 2021 um mehr als das Fünffache und verbessert EBITDA - Wiederkehrende Umsätze im laufenden Geschäft bei rd. 90 Prozent - Rohertragsmarge bei 85,4 Prozent - Rund 230 Stores in 40 Ländern bereits mit beaconsmind Software ausgestattet - Dynamische Entwicklung beim Rollout in Geschäften und weitere Neukundengewinnung in 2022 erwartet Zürich, Schweiz - 31. März 2022 - Die beaconsmind AG (ISIN: CH0451123589 - Ticker: MLBMD), ein führender SaaS-Anbieter im Bereich Location-Based Marketing (LBM) & Analytics, hat sich im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2021/2022 (2. HJ des Kalenderjahres, Juli bis Dezember 2021) erfolgreich entwickelt. Überblick Finanzen - Umsatzerlöse steigen deutlich um 554 Prozent von CHF 0,15 Mio. auf rd. CHF 0,98 Mio. im zweiten HJ 2021 - EBITDA verbessert sich in der Berichtsperiode von CHF -0,9 Mio. auf CHF -0,77 Mio. (+ 14 Prozent). - Wiederkehrende Umsätze (ARR) der beaconsmind Suite Software machen rund 90 Prozent des Gesamtumsatzes aus; 10 Prozent entfallen auf Hardware- und Installationsumsätze - Rohertragsmarge für Kalenderjahr 2021 bei 89,9 Prozent - Robuste Finanzstruktur ohne ausstehende Schulden; Liquide Mittel bei CHF 5,5 Mio. Starkes Wachstum der operativen KPIs - Insgesamt sechs neue Großkunden im 2. Halbjahr 2021 gewonnen - Bedeutende Neukundengewinne wie UFC GYM, Nove 25 und Sportfive - Erfolgreich neue Märkte erschlossen und unter anderem in den Vereinigten Arabischen Emiraten den Modekonzern Maison-B-More als Neukunde gewonnen - Per Jahresende 2021 zählte beaconsmind insgesamt 15 Kunden, die allesamt im Kalenderjahr 2021 gewonnen werden konnten - beaconsmind verzeichnet hohe Nachfrage im Markt und erwartet weitere Beschleunigung in der Neukundengewinnung sowie beim Rollout mit Bestandskunden mit neuen Stores - Rollout-Plan für Großkunden Adidas verläuft plangemäß; Einführung in Stores weltweit in den kommenden Jahren vorgesehen - beaconsmind-Lösungen zum Jahresende in 188 Stores implementiert und aktuell in rd. 230 Stores in 40 Ländern weltweit im Einsatz - Rollout in mehr als 1.000 zusätzlichen Stores in 2022 sowie Akquirierung neuer Kunden erwartet Maßnahmen am Kapitalmarkt und Kapitalerhöhung Im Dezember 2021 hat beaconsmind im Rahmen einer Kapitalerhöhung, die von einem institutionellen Investor gezeichnet wurde, einen Mittelzufluss von brutto CHF 5,8 Mio. realisiert. Die Finanzmittel sollen für den weiteren Ausbau des Vertriebsnetzes sowie der Installationskapazitäten und für die Expansion in neue Märkte genutzt werden und lassen für das laufende Geschäftsjahr 2021/2022 weitere deutliche Umsatzsteigerungen erwarten. Am 18. März 2022 hat beaconsmind die Notierung ihrer Aktien an der Wiener Börse beendet. Zudem plant die Gesellschaft in den kommenden Monaten das Delisting ihrer Aktien von der Euronext in Paris. In Kürze wird die Gesellschaft die Notierung ihrer Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse (inkl. Xetra) aufnehmen. Max Weiland, CEO von beaconsmind: "Wir sind mit der Entwicklung im ersten Halbjahr 2021/2022 sehr zufrieden. Wir haben unsere internationale Expansion weiter vorangetrieben und sowohl bei der Ansprache neuer Kunden als auch im Geschäft mit Bestandskunden gute Fortschritte erzielt. Auch mit dem Start in die zweite Jahreshälfte sind wir sehr zufrieden. Wir haben mit Prodes eine führende tschechische Modegruppe als Neukunden gewonnen und den Roll-out in der Tschechischen Republik und der Slowakei gestartet. Zudem konnten wir den italienischen Schmuckhändler Nove25 als Neukunden gewinnen." Der Halbjahresbericht 2021/2022 sowie eine aktuelle Investoren-Präsentation stehen auf der Website des Unternehmens www.beaconsmind.com in der Rubrik "Investor Relations" zum Download zur Verfügung. Überblick über die Finanzkennzahlen und die KPIs GuV - Finanzkennzahlen in TCHF: 2. HJ 2021 (Jul-Dez)(2) 1. HJ 2021 (Jan-Jun)(1) Änderung in % Kalenderjahr 2021(3) Umsatzerlöse 981 633 55% 1.615 davon wiederkehrende Software-Umsätze (ARR) 689 180 283% 869 davon einmalige Hardware & Installations- / Serviceumsätze 293 453 -35% 746 Bruttomarge in % 85,4% 96,9% -12% 89,9% EBITDA -776 -1.094 +29% -1.870 EBITDA-Marge in % n.z. n.z. n.z. n.z. Nettoergebnis -835 -1.138 +27% -1.973 Bilanz - Finanzkennzahlen in TCHF: 2. HJ 2021 1. HJ 2021 Änderung in % Kalenderjahr 2021 Liquide Mittel 5.549 675 722% 5.549 Fremdkapital - - - - Aktiva, insgesamt 5.987 1.018 +488% 5.987 Operative KPIs Kunden, insgesamt 15 9 67% 9 Neukunden 6 4 50% 15 Stores, insgesamt 188 133 41% 188 Neue Stores 55 22 20% 57 (1) 01. Jan.-30. Jun. 2021 (2) 1 Jul. - 31 Dez 2021 (3) 01 Jan. - 31 Dez. 2021 Über beaconsmind Die beaconsmind AG wurde 2015 in der Schweiz gegründet und ist ein Pionier auf dem Gebiet der Location-Based-Marketing-Software (LBM) im Bereich Retail. Durch die Ausstattung von Geschäften mit Bluetooth Beacons, die Kunden präzise orten und identifizieren, und durch die Integration der Software Suite eröffnet beaconsmind Einzelhändlern einen brandneuen Kanal zur Interaktion mit ihren Kunden. Mit der Lösung von beaconsmind können Einzelhändler digitales und physisches Einkaufen miteinander verknüpfen und so die Lücke zwischen Off- und Online schließen. Die Aktien der Gesellschaft (ISIN: CH0451123589 - Ticker: MLBMD) notieren an der Euronext in Paris. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.beaconsmind.com Kontakt Unternehmen

beaconsmind AG, Stäfa (Schweiz)



Max Weiland, Gründer & CEO

maxweiland@beaconsmind.com

Tel.: +41 44 380 73-73 Kontakt für Wirtschafts- und Finanzpresse

edicto GmbH, Frankfurt (Deutschland)



Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann

beaconsmind@edicto.de

Tel.: +49 69 905 505-54

31.03.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com