Googles Sicherheitsexperten haben am Mittwoch bestätigt, dass russische Cyberkriminelle kürzlich Versuche unternommen haben, in die Netzwerke der Nato und der Streitkräfte einiger osteuropäischer Länder einzudringen. In einem Blog-Beitrag der Threat-Analysis-Group des Suchmaschinenbetreibers Google beschreiben die Experten von ihnen beobachtete "Credential-Phishing-Kampagnen", die von einer in Russland ansässigen Gruppe namens Coldriver, auch unter der Bezeichnung Callisto bekannt, gestartet worden waren. Die Frage, ob die Kriminellen Verbindungen zur russischen Regierung haben, beantwortet Google nicht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...