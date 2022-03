Die Ende vergangenen Jahres gestartete Daimler Truck-Aktie entwicklet sich mehr und mehr zu einem Underperformer. Zwar gelang dem Unternehmen der schnell Aufstieg in den DAX. Hoffnungen auf eine Kursrallye konnten bisher aber nicht erfüllt werden.Stattdessen werden die Anteile von Daimler Truck (DE000DTR0CK8) derzeit ein gutes Stück unter dem Ausgabepreis gehandelt, welcher damals bei 28 Euro lag. Bei Handelsschlus am Mittwoch standen jedoch nur 26,32 Euro auf dem Ticker, nachdem es zuvor um 2,6 Prozent in Richtung Süden ging. Dabei dürften nach dem sehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...