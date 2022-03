Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Donnerstag nach einem freundlichen Handelsbeginn in die Verlustzone gedreht und deutlich nachgegeben.Paris / London - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Donnerstag nach einem freundlichen Handelsbeginn in die Verlustzone gedreht und deutlich nachgegeben. So belastete nicht nur, dass es weiter keine sichtbare Deeskalation im Ukraine-Krieg gibt. Negative Impulse kamen vor allem am Nachmittag in den Handel, als Russlands Präsident Wladimir Putin anordnete, dass von Freitag an Gas nur noch...

Den vollständigen Artikel lesen ...