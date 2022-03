Regierungen werden aufgefordert, wirksamer auf Armut und Klimawandel zu reagieren

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, hat in einem leidenschaftlichen Appell an die Delegierten des Weltgipfels der Regierungen (WGS2022) in Dubai die Welt aufgerufen, sich gegenseitig zu unterstützen und zu helfen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220331005448/de/

WHO Director General Tedros Ghebreyesus warned of an unequal pandemic recovery unless governments to work together, at the World Government Summit in Dubai (Photo: AETOSWire)