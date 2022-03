(shareribs.com) Frankfurt / New York 31.03.2022 - Technologiewerte schlossen im deutschen Handel überwiegend leichter. Für Papiere von Nordex und SMA Solar ging es aber aufwärts. An der Wall Street verteuern sich Nvidia und Tesla leicht. Der DAX beendete den Handelstag 1,3 Prozent leichter bei 14.414 Punkten, wobei es für RWE, Fresenius und Bayer nach oben ging. Papiere von Hello Fresh, Delivery Hero ...

