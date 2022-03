Das Software-Unternehmen UiPath, welches seine Wurzeln in Rumänien hat, sorgt mit einem schwachen Ausblick am Donnerstag für lange Gesichter an der Börse. Die Aktie knickt nach der Zahlenvorlage und einer aktuellen Guidance um gut ein Viertel ein. Es hagelt Kurszielsenkungen, doch die meisten Analysten sehen weiter Potenzial.Für das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres stellt UiPath Umsätze in Höhe von 223 bis 225 Millionen Dollar in Aussicht, die Prognose belief sich hingegen auf gut 243 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...