Der große Durchbruch ist der 3D-Druck-Branche bis heute nicht gelungen. Dabei hat die Technologie seine Vorteile, gerade in Zeiten von Lieferkettenproblemen. Denn Unternehmen können sich von Dritten unabhängiger machen. Zu den Vertretern der ersten Stunde gehört auch 3D Systems. Die Amerikaner konnten am Dienstag einen spannenden Deal unter Dach und Fach bringen.So gründet 3D Systems ein Joint Venture mit Dussur zur Ausweitung der additiven Fertigung in Saudi-Arabien. Ziel sei es, die großflächige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...