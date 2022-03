Britischer Gesundheitstechnologie-Innovator maximiert den Schutz für die mobile TriVice-App, eine durch künstliche Intelligenz unterstützte Lösung

Verimatrix, (Euronext Paris: VMX), der führende Anbieter von Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt, gab heute bekannt, dass Capri Healthcare sich für App Shield von Verimatrix entschieden hat, einen Teil des Geschäftszweigs von Verimatrix für Bedrohungsabwehr, um schnelle und bewährte Verteidigungsmaßnahmen für seine mobile TriVice-App (Einstufung, Überweisung und Beratung) umzusetzen.

TriVice optimiert die Arzt-Patienten-Versorgung, indem es akute Überweisungen an Spezialisten über seine mobile App verwaltet. Die App erfasst die demografischen Daten des Patienten, Einzelheiten zur Verletzung/zum Zustand und erleichtert die Weitergabe von klinischen Fotos und Bildern. Die App führt eine Einstufung durch und ermöglicht den Versand von Empfehlungen und Anleitungen mit dem Ziel, vermeidbare Überweisungen zu reduzieren. Darüber hinaus ermöglicht die App die Benachrichtigung und Kommunikation mit überweisenden Ärzten in Echtzeit sowie die Integration in bestehende Krankenhaussysteme. TriVice macht den Überweisungsprozess einfacher, reibungsloser, nahtloser und bietet eine bessere Dokumentation. Ziel der App ist es, die Digital-First-Strategie des National Health Service (NHS), des öffentlich finanzierten Gesundheitssystems in England, voranzutreiben.

App Shield von Verimatrix ist eine automatisierte und sich selbst verteidigende Cloud-basierte Lösung, die Capri Healthcare die Gewissheit gibt, dass die Erfahrungen von Mitarbeitern und Patienten mit der mobilen TriVice-App vor zahlreichen bösartigen Aktivitäten geschützt sind. Durch den Zero-Code- (keine Programmierung erforderlich) und SaaS-Ansatz schützt App Shield Apps vor Hackerangriffen wie Reverse Engineering, Application Repackaging, dynamischer Modifikation, Man-in-the-Middle-Angriffen und vielem mehr.

"Capri Healthcare ist ein Unternehmen, das die Vision verfolgt, die Digital-First-Strategie des NHS in die Tat umzusetzen, indem es digitale Innovationen in die Arbeit der Gesundheitsdienstleister einbringt", so Krishna Thakur und Valleesh Athreya, Gründer bei Capri Healthcare. "Wir widmen uns dem Einsatz von Technologie, um die Pflege zu verbessern, den Zustand von Patienten früher zu erkennen, Rückstände abzubauen, Prozesse zu digitalisieren und überflüssige Aufgaben zu eliminieren. Wir wissen, dass all dies nur möglich ist, wenn wir Lösungen einsetzen, die sicher sind und denen alle vertrauen. Verimatrix erfüllt diese Anforderung, indem unsere mobile TriVice-App schnell und kosteneffizient um eine Bedrohungsabwehr in Unternehmensqualität ergänzt wird."

"Wir bei Verimatrix sind stolz darauf, innovative Unternehmen wie Capri Healthcare zu unterstützen, die bahnbrechende mobile Gesundheitserfahrungen entwickeln, bereitstellen und deren Einführung beschleunigen, um die Welt zu einem gesünderen und besseren Ort zu machen", sagte Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer und President bei Verimatrix. "Wir freuen uns besonders, mit Innovatoren im Gesundheitswesen wie Capri Healthcare zusammenzuarbeiten, da sowohl Ärzte als auch Patienten den Datenschutz und die Sicherheit als Standard erwarten, insbesondere wenn neue digitale Prozesse etabliert und eingeführt werden. Diese Bekanntgabe beweist erneut, dass die Lösungen von Verimatrix zur Abwehr von Bedrohungen für den globalen Gesundheitsmarkt, der mobile Technologien schnell einführt, unverzichtbar sind."

Über Capri Healthcare

Capri Healthcare ist ein Unternehmen, das von der Vision angetrieben wird, die Digital-First-Strategie des NHS in die Realität umzusetzen, indem es den Gesundheitsdienstleistern digitale Innovationen bietet. Durch die Neugestaltung und Entwicklung von patientenorientierten Online-Systemen (Web und Mobile) führt Capri Healthcare Gesundheitsorganisationen in das digitale Zeitalter und trägt dazu bei, die Belastung des Personals und des NHS deutlich zu reduzieren. Das Unternehmen ist stolz darauf, eine Reihe von technologiebasierten innovativen Lösungen anzubieten, die die digitale Agenda der Gesundheitsbranche vorantreiben. Nähere Informationen unter www.caprihealthcare.co.uk.

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) bietet kundenfreundliche Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiver, personenorientierter und nahtloser Sicherheit. Führende Marken verlassen sich auf Verimatrix, um wichtige Assets zu schützen von Premium-Filmen und Sport-Live-Streaming über vertrauliche Finanz- und Gesundheitsdaten bis hin zu geschäftskritischen Mobilanwendungen. Wir bieten die vertrauenswürdigen Verbindungen, die unsere Kunden benötigen, um Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt überzeugende Inhalte und Erlebnisse bereitzustellen. Verimatrix ermöglicht seinen Partnern kürzere Markteinführungszeiten, einfache Skalierung, den Schutz wertvoller Einkommensquellen und die Erschließung neuer Geschäftschancen. Nähere Informationen unter www.verimatrix.com.

