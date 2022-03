Eine echte Geduldsprobe erleben heute die Nio-Aktionäre. So büßt der Kurs satte rund vier Prozent ein. Kaum zu glauben, aber dadurch verbilligen sich die Wertpapiere auf nur noch 21,27 USD. Steht uns hier jetzt eine Krise ins Haus?

Download-Tipp für spekulative Anleger: Der Krieg in der Ukraine sorgt für explodierende Energiepreise. Wir haben für Sie genau die Aktien herausgefiltert, die davon am stärksten profitieren! Diesen exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen.

Kursverlauf von Nio der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Nio-Analyse einfach hier klicken.

Obwohl es heute Verluste zu verzeichnen gibt, sieht die Technik unverändert gut aus. Für neue Kaufsignale fehlen nämlich nach wie vor nur zwei, drei feste Sitzungen. So müsste die Aktie lediglich rund zwölf Prozent klettern und würde neue Monatshochs ausbilden. Dieser Topwert liegt bei 23,86 USD. Der Krimi dürfte also in den kommenden Tagen weiter gehen.

...

Den vollständigen Artikel lesen ...