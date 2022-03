Die offene, disaggregierte Architektur von Adtran wird genutzt, um das Großhandels-Multi-Gigabit-Zugangsnetz in Norddeutschland schnell zu skalieren

Adtran, Inc., (NASDAQ: ADTN), der führende Anbieter von Open-Networking- und End-to-End-Glasfaser-Breitbandlösungen der nächsten Generation, gab heute bekannt, dass sich die Deutsche Giga Access GmbH (DGA) für die Glasfaser-Zugangsplattformen der Adtran SDX-Serie entschieden hat, um ihren Kunden skalierbare FTTH-Servicefunktionen anzubieten.

"Die DGA wollte schnell ein Gigabit-fähiges FTTH-Netzwerk in einem neuen Gebiet in Niedersachsen, Deutschland, bereitstellen, und Adtran lieferte die richtige Kombination aus Technologie, Produkten, lokalem Support und Domänenerfahrung", so Andreas Bamberg, Chief Technology Officer der Deutsche Giga Access GmbH. "Wir haben uns für Adtran entschieden, weil ihr Ansatz es uns ermöglichte, ein neues, frei zugängliches Großhandelsnetzwerk für zukunftssichere Dienste aufzubauen. Dienste, die von einem End-to-End-Automatisierungsmanagementsystem gesteuert werden können und enorme betriebliche Einsparungen und Effizienzen bieten, wenn die Nachfrage nach unserem Großhandelsangebot wächst."

Die DGA, ein regionaler Großkundenzugangsanbieter in Deutschland, wird Dienstleistern dabei helfen, Haushalte und Unternehmen in ausgewählten Regionen im ganzen Land mit modernen Breitbanddiensten zu verbinden. Die DGA wird ihren Teil dazu beitragen, die Ziele der digitalen Agenda Europas zu erreichen und faire, offene und sichere digitale Umgebungen zu schaffen, die die richtigen Bedingungen für digitale Netze und Dienste schaffen, um zu gedeihen und das Wachstumspotenzial der digitalen Wirtschaft zu maximieren.

Die Combo-PON-Technologie von Adtran und die softwaredefinierte Architektur waren Unterscheidungsmerkmale, die DGA einen beschleunigten Markteintritt ermöglichten. Sie boten der DGA auch die Flexibilität, 1G- und 10G-FTTH-Netze gleichzeitig auf demselben Punkt-zu-Mehrpunkt-Glasfaser-Verteilungsnetz und von einem einzigen OLT-Port aus zu betreiben. Der SDN-basierte Netzwerk-Controller von Adtran unterstützt ultrakurze Micro-Release-Zeitpläne, die die Markteinführung beschleunigen. Diese Entwicklung ermöglicht es der DGA, ihre Kosten für den Aufbau, den Betrieb, die Innovation und die Wartung ihres Netzwerks im Vergleich zu ihren bisherigen Lösungen erheblich zu senken. Adtran ermöglicht es der DGA auch, proaktiven Support und Services von einer offenen, Cloud-basierten Plattform für größere Anpassungsfähigkeit, Sicherheit und skalierbare Updates bereitzustellen. Dadurch kann DGA Support-Tickets reduzieren und die Kundenzufriedenheit verbessern.

"Mit seiner neuen disaggregierten Combo-PON-Zugangslösung bietet Adtran der DGA die Flexibilität, GPON- und XGS-PON-Dienste über denselben Port und Glasfaserstrang anzubieten. Damit ist DGA die kostengünstigste Lösung für den Betrieb über ein Glasfasernetz", sagte Stuart Broome, Vice President of Sales, EMEA, bei Adtran. "Der deutsche Altnet-Markt wächst schnell, da die Betreiber versuchen, Glasfaser-Breitband in jeden Haushalt in Deutschland zu bringen. Ein zuverlässiges Großhandelsnetz, das lokal unterstützt wird und bereit ist, Dienste zu skalieren, wird eine starke Ressource für lokale und regionale Betreiber sein."

Um mehr über die Glasfaser-Zugangsplattformen der SDX-Serie von Adtran zu erfahren, besuchen Sie Adtrans Stand Nr. 5 auf der Connected Germany vom 5. bis 6. April 2022 in Mainz.

