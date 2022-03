Es mangelte am Mittwoch nicht an guten Nachrichten an den Märkten. Einige Unternehmen hatten hervorragende Neuigkeiten im Gepäck, was allerdings nur in wenigen Fällen in größere Kurssprünge umgemünzt werden konnte. Zu sehr belastete die allgemein gedrückte Stimmung der Börsianer das Geschehen, sodass es wieder einmal viele rote Vorzeichen zu sehen gab.Solche musste etwa BioNTech (US09075V1026) verkraften, nachdem der Titel eigentlich noch sehr gut in den Handel gestartet war. Rückenwind gab es durch die jüngsten Zahlen, welche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...