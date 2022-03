Developing Telecoms berichtete über den Standpunkt von Dr. Philip Song, CMO von Huawei Carrier Business Group, der auf der Veranstaltung Huawei Day0 die fünf größten Missverständnisse in Bezug auf die grüne Entwicklung richtigstellte.

Erstens betonte Song, dass Innovationen in der ICT-Branche nicht zu einem Anstieg der Kohlenstoffemissionen führen werden, sondern andere Sektoren in die Lage versetzen, ihren CO2-Fußabdruck "erheblich" zu verringern. In den nächsten acht Jahren verfügt die ICT-Branche über das Potenzial, die weltweiten Emissionen um 20 zu senken, was dem Zehnfachen der von der ICT-Branche selbst verursachten CO2-Emissionen entspricht. Song argumentierte, dies werde das Wirtschaftswachstum vom Emissionswachstum "abkoppeln".

Zweitens argumentierte Song, dass der Schwerpunkt bei der Verringerung der Emissionen, die während des gesamten Lebenszyklus der Netzausrüstung entstehen, auf der Nutzung der Ausrüstung durch innovative Technologien liegen sollte.

Darüber hinaus sind die ICT-Lieferketten umweltfreundlicher als angenommen. Laut einem GSMA-Bericht wird der Anteil des Energieverbrauchs in ICT-Lieferketten bis 2030 bei 45 erneuerbaren Energien liegen. Song stellte eine dreistufige Architekturstrategie zur Lösung dieses größeren Problems vor, welche den Einsatz besserer Technologien in Rechenzentren, bei Glasfaserkabel und der Migration von Anwendern zu 4G- und 5G-Netzen umfasst.

Zudem vertritt Song die Ansicht, dass die Gesamtenergieeffizienz des Netzes aus einer ganzheitlichen und langfristigen Perspektive gesteuert werden sollte. Huawei schlug ein gemeinsam definiertes, einheitliches Energie-Indikator-System vor, um die Energieflüsse in Verbindung mit dem Informationsfluss zu steuern, was zu Energieeinsparungen für das gesamte Netz und nicht nur für einen bestimmten Teil führen würde.

Schließlich konstatierte Song, dass es bei den Spitzenlasten sowie einigen anderen Indikatoren geringfügige Einbußen geben wird, um die wichtigen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, die allerdings unerheblich sind. Die Betreiber können z. B. nachts, wenn der Datenverkehr gering ist, einen Teil des Betriebs abschalten, um Strom zu sparen. Dies würde zwar die Download-Geschwindigkeiten verringern, jedoch nur geringfügig, und den Verbrauchern dennoch einen guten Service bieten.

